Mesajul emotionant al unui pacient care s-a vindecat de COVID-19, dupa ce a fost in stare critica, internat la ATI

"Multumim frumos pentru faptul ca, depasind disconfortul creat de purtarea combinezoanelor, va dedicati dezinteresat pacientilor dumneavoastra, incurajandu-i!", spune pacientul.In semn de apreciere, acesta a purtat un tricou cu mesajul #RESPECT COMBINEZOANELE ALBE. Starea de sanatate a barbatului infectat cu noul coronavirus a fost critica, fiind necesara internarea, timp de sase zile, la Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva, au transmis reprezentantii institutiei medicale.Din fericire, dupa primirea ingrijirilor medicale si a tratamentului administrat, starea de sanatate s-a ameliorat, fiind transferat la Sectia de Boli Infectioase, unde se afla si in prezent."Echipamentele sanitare de protectie, care trebuie sa fie purtate in aceasta perioada, pentru prevenirea raspandirii imbolnavirilor, nu impiedica realizarea in cele mai bune conditii a actului medical. Si chiar daca pacientii nu mai au posibilitatea sa vada cadrele medicale, acestea fiind imbracate in costume speciale din cap si pana in picioare, nu trebuie sa uite ca ochii vor spune mereu adevarul", au precizat reprezentantii Spitalului Judetean Alba.In judetul Alba, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate un numar total de 1.287 de imbolnaviri. Dintre acestea, 1.031 de persoane au fost declarate vindecate, iar 50 au decedat. Sunt in jur de 200 de cazuri active.