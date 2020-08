Pacienta cu COVID care a plecat din spital pentru a merge la slujba de duminica a apucat sa pupe icoanele inainte de a fi reintrodusa in salon. Femeia este infirmiera

Femeia in varsta de 48 de ani, care lucreaza ca infirmiera, a fost diagnosticata cu o forma usoara a bolii, iar pentru ca pavilionul in care era internata se afla chiar langa biserica din curtea spitalului, pacienta a mers la slujba. Potrivit vremeanoua.ro, inainte de a fi reintrodusa in salon, femeia a apucat sa pupe mai multe icoane."Nu se face asa ceva, oricat de credincios esti! Infectia se raspandeste foarte repede, nu trebuia sa mearga la Biserica. Noi nu putem incuia pacientii, dar acestia trebuie sa fie constineti ca nu au voie in comunitate, daca nu sunt complet vindecati! Chiar daca avea masca, ea a sarutat toate icoanele! Am fost nevoiti sa anuntam si politia", a spus Daniela Bors, managerul spitalului din Barlad, potrivit sursei citate."Am fost sesizati prin apel la 112 de catre un medic de la spitalul din Barlad, cu privire la faptul ca, o femeie de 48 de ani ar fi parasit salonul unde era internata. In scurt timp aceasta a fost gasita in interiorul bisericii din curtea spitalului. A fost deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor", a declarat si Bogdan Gheorghita, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, pentru vremeanoua.ro.