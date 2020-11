Pacientii cu COVID-19 afectati in urma incendiului de la Piatra Neamt, transferati la spitalul mobil de la Letcani din Iasi

Ea a precizat ca se cauta solutii urgente pentru a suplimenta personalul medical de la spitalul mobil."Pacientii COVID de la Piatra Neamt care se aflau la Terapie Intensiva vor fi preluati si adusi la spitalul mobil de la Letcani, unde deschidem inca un salon cu paturi. Doua paturi s-au eliberat in salonul care este deja deschis, astfel ca in total putem primi opt pacienti de la Neamt. Incercam sa rezolvam acum problema legata de asigurarea personalului medical", a declarat medicul Carmen Dorobat.aZece pacienti de la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neam/ si-au pierdut viata in urma unui incendiu care a izbucnit sambata seara afectand doua saloane in care se aflau 16 pacienti. Restul pacientilor, inclusiv un medic care a suferit arsuri, vor fi transportati la Iasi.