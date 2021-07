Papa Francisc a rostit rugaciunea Angelus de la balconul aflat la etajul 10 al spitalului in care e internat

In alocutiunea sa, papa a facut un scurt comentariu la Evanghelia duminicii dupa ritul roman sau latin (Marcu 6,7-13) si a pledat pentru un sistem sanitar gratuit."Va multumesc tuturor: v-am simtit apropierea si sprijinul rugaciunilor voastre. Va multumesc din adancul inimii!", a adaugat suveranul pontif, aclamat de cele circa 200 de persoane adunate in fata spitalului.Papa, in varsta de 84 de ani, a stat la balconul rezervei sale de la etajul al-10-lea al spitalului Gemelli timp de aproximativ 10 minute, citind dintr-un text pregatit, dar adaugand si numeroase remarci spontane.A fost prima data de la alegerea sa ca papa in 2013 - cu exceptia perioadelor in care calatorea - cand Francisc nu a citit rugaciunea si mesajul de duminica de la o fereastra a Palatului Apostolic din Piata Sf. Petru.