Patru asistente si infirmiere de la Sectia de Ginecologie a Spitalului Municipal Timisoara, testate pozitiv cu Covid-19

Potrivit acestuia, nu sunt paciente care sa fi fost testate pozitiv la COVID-19. Managerul a tinut sa sublinieze si ca Sectia de ginecologie este intr-un corp separat al maternitatii."Una dintre acestea (cadrele medicale n.red) i-a spus in timpul weekendului coordonatorului de bloc operator ca are simptome de COVID, respectiv ca nu are miros si gust, iar luni au fost testate atat doamna respectiva, cat si alte 17 colege ale ei, din care patru au fost pozitive si 14 negative la prima testare. Au stat toate izolate acasa", a afirmat dr. Daniel Malita.Celelalte 14 cadre care au iesit negative vor fi retestate la sfarsitul acestei saptamani impreuna cu ceilalti medici care au operat saptamana trecuta impreuna cu cele testate pozitiv."Nu avem paciente pozitive, cele care au fost saptamana trecuta au plecat acasa cu teste negative. Cel mai probabil, este o forma de infectare comunitara a coronavirusului la cadrele medicale infectate, pentru ca la serviciu, in blocul operator, sunt echipati corespunzator complet, cu totii. Nu stim, practic, care a fost persoana zero, in cadrul anchetei epidemiologice", a mentionat managerul spitalului.El a precizat ca este destul de dificil de stabilit persoana de la care a pornit contaminarea in acest caz, mai ales in comunitatea extra - spitaliceasca."Nu am avut paciente pozitive. Noi le testam pe toate la internare, mai ales daca sunt operatii care nu reprezinta urgente , iar daca sunt pozitive ajung la Spitalul 'Victor Babes'", a mai mentionat dr Daniel Malita.