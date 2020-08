Patru asistente si un infirmier de la spitalul din Alba Iulia, depistati cu coronavirus la intoarcerea din concediu

Potrivit managerului SJU Alba Iulia, cele patru asistente nu au revenit la serviciu inainte de primirea rezultatului testului si nu au avut astfel contact cu colegi sau pacienti."Avem o procedura interna, potrivit careia angajatii care revin dintr-un concediu mai lung de sapte zile sunt testati anterior reluarii activitatii. Cele patru asistente - doua de la Chirurgie, una de la UPU si o alta de la Recuperare Neurologica - nu au apucat sa intre in spital", a explicat Diana Marza.Ea a adaugat ca pacientii sunt testati la internare, iar acolo unde este cazul unei internari mai indelungate, se repeta procedura la sase zile. "Am avut de la inceputul pandemiei in total patru pacienti care initial au fost negativi, iar in timpul internarii s-au pozitivat", a spus Diana Marza.Tot personalul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia este testat pentru diagnosticarea COVID-19, inainte cu o zi de reluarea activitatii, dupa terminarea concediului de odihna. Aceasta masura interna a fost adoptata pentru prevenirea raspandirii imbolnavirilor.Astfel, in total, au fost testati, la reintoarcerea din concediul de odihna, pana in prezent, peste 200 de angajati ai SJU Alba Iulia. Dintre acestia, 4 asistenti medicali si 1 infirmier au fost depistati pozitiv, iar in cazul celorlalti angajati rezultatele testelor au fost negative.Cele 5 cadre medicale diagnosticate pozitiv nu si-au reinceput activitatea pana la primirea rezultatelor si, astfel, nu a existat riscul raspandirii imbolnavirilor la nivelul SJU Alba Iulia. Testele in cazul angajatilor se efectueaza inainte cu o zi de reintoarcerea din concediul de odihna, iar rezultatele se primesc cateva ore mai tarziu de la testare. Aceste cazuri au fost depistate in ultimele doua saptamani. Procedura se aplica in cazul concediilor de odihna mai lungi de o saptamana.De asemenea, precizam ca toti angajatii SJU Alba Iulia sunt testati periodic, la intervale prestabilite de timp, pentru diagnosticarea noului coronavirus SARS-CoV-2 si ori de cate ori situatia o impune. Personalul medical care lucreaza cu pacienti COVID-19 este testat mai frecvent. In total, de la inceputul evolutiei pandemiei, s-au efectuat peste 1.000 de teste numai la personalul medical.