Numarul de paturi finantabile catre sectorul privat, plafonat la 6.673

Ea a precizat ca o ordonanta de urgenta in acest sens a fost adoptata in sedinta de guvern."Aceasta ordonanta a fost promovata in contextul introducerii contributiei personale, cu scopul de pastra numarul de paturi din sistemul public de sanatate la aceeasi valoare ca in decembrie 2020", a aratat ministrul in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Victoria Pe 24 iunie, Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea articolului 230 din Legea 95/2006, ordonanta care propune un mecanism gradual de implementare a contributiei personale suportate de asigurati in conditiile acordarii serviciilor medicale in cadrul unor furnizori privati aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.Ministrul preciza la momentul respectiv ca nu a fost adoptata si prevederea care permitea plafonarea numarului de paturi finantabile catre sectorul privat si ca Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate lucreaza la o propunere in acest sens."Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va reveni cu o propunere la care deja se lucreaza, care are la baza ideea de a plafona raportul dintre numarul de paturi contractate de catre furnizorii de servicii de spitalizare privati si furnizorii publici, asa incat aceasta migrare a paturilor finantabile de la public la privat, la nivel national, sa nu mai poata sa existe", spunea Mihaila.