Peste 30 de pacienti asteapta la UPU Galati sa fie transferati la spitale suport Covid

"La Spitalul din Galati exista 32 de pacienti confirmati care asteapta sa fie transferati catre spitalele suport Covid. 12 sunt internati in sectia tampon a SJU, iar alti 20 sunt cantonati in containere special amenajate. O parte din pacienti asteapta confirmarea de a fi transferati inca de vineri, astfel ca pentru fiecare pacient s-a luat legatura cu CNCCI si asteptam deciziile de transfer", a declarat medicul Bogdan Banesanu, reprezentantul Spitalului Judetean de Urgenta Galati.Parte dintre pacientii care asteapta deciziile de transfer sunt persoane cu forme usoare si medii de boala care nu au beneficiat in acest timp de tratament de specialitate, intrucat Spitalul Judetean Galati nu este unitate suport Covid si nu a primit medicamentele necesare."In ultimele 3 zile, 113 pacienti au fost confirmati cu Covid in Unitatea de Primiri Urgente a SJU Galati, iar ambulantele sosesc continuu. In sectia ATI Covid sunt internati 16 pacienti. Facem mentiunea ca in cadrul unitatii noastre sanitare nu se poate acorda tratament antiviral specific acestei afectiuni pentru ca nu este spital Covid si tocmai de aceea sunt asteptate aprobarile de transfer", a mai declarat medicul Bogdan Banesanu.De la debutul pandemiei, la Galati au fost confirmate cu coronavirus 9.202 persoane, dintre care 181 au fost confirmate marti. Numarul deceselor din acest judet se ridica la 257, al testelor efectuate la 59.436, iar al pacientilor vindecati la 7.291.