UPDATE Platforma de programare pentru vaccinarea anti-COVID-19 afiseaza erori. Explicatia oferita de STS

Platforma online functioneaza in continuare cu sincope, la 2 ore jumatate de la lansarea aplicatiei.Serviciul de Telecomunicatii Speciale a transmis ca platforma de programare pentru vaccinarea anti-COVID este in curs de actualizare, nu s-a blocat din cauza numarului mare de utilizatori, ci pentru ca se face transferul serviciilor de pe platforma disponibila pentru etapa l pe varianta actualizata pentru etapa a ll-a. "Avand in vedere ca trecerea de la prima etapa s-a realizat incepand cu orele 15,00, in acest moment se realizeaza transferul tuturor serviciilor de pe platforma disponibila pentru etapa 1 pe varianta actualizata pentru etapa 2. Facem precizarea ca platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ nu s-a blocat din cauza numarului de accesari multiple, fiind in procedura de actualizare", informeaza Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS ) intr-un comunicat remis, vineri, presei.Stire initiala:Site-ul http://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este inutilizabil dupa mai bine de o ora de la debutul oficial al programarii pentru etapa a 2-a a vaccinarii anti-COVID-19 (ora 15.00, data de 15 ianuarie).Potrivit mesajelor postate online de diverse persoane care au incercat sa acceseze site-ul, doar cativa oameni au reusit sa acceseze platforma in primele minute dupa ora 15.00 si sa se programeze.Diverse erori la logare sau la pasii pentru programare apar pe site.Mai mult, dupa ora 16.00, site-ul a afisat mesajul "Acum suntem in Etapa 2 din 3 a vaccinarii anti COVID-19. Programarea vaccinarilor este deschisa acum numai persoanelor juridice din domeniul sanatatii si social". Practic, accesul general al populatiei pare sa fi fost oprit temporar.