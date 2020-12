Pleaca prima transa, de 3.000 de vaccinuri, catre cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie

"In acest moment vor fi distribuite peste 3.000 de doze in toate cele 10 spitale. Mentionam ca cele peste 3.000 de doze care vor ajunge maine in spitale sunt doar pentru prima administrare (la data rapelului va pleca de la Cantacuzino transa necesara). Dorim ca aceste doze sa ajunga acolo unde este cea mai mare nevoie de ele", a precizat GCS, intr-un anunt de presa.Sursa mentionata mai spune ca "urmatoarea livrare a vaccinurilor anti-COVID-19 va avea loc in jurul datelor de 28-29 decembrie".Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat sambata, la sosirea primelor 10.000 de doze de vaccin le Instititul Cantacuzino, ca prima persoana va fi vaccinata duminica, la Institutul "Matei Bals", dar ca il intereseaza in egala masura si a doua persoana care se vaccineaza, si a treia persoana, si a mia persoana care urmeaza sa se vaccineze, atat din randul personalului medical, cat si din randul celorlalte categorii de persoane.Vaccinarea incepe in data de 27 decembrie in toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19.Evenimentul de vaccinare de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" va incepe duminica, 27 decembrie, la ora 09.00.Raspunsul imun dupa vaccinul anti-COVID va fi de o durata mai mare decat dupa boala naturala, reactiile adverse sunt de intensitate usoara, medie si persoanele vaccinate vor fi monitorizate, prima etapa de vaccinare va fi incheiata pana la inceputul lunii februarie, beneficiile maxime ale vaccinului se obtin la o saptamana dupa administrarea celei de-a doua doze, a declarat sambata coordonatorul campaniei de vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghita, la sosirea primelor 10.000 de doze de vaccin la Institutul Cantacuzino din Capitala.Vaccinul este stocat pe o perioada de 6 luni intre o temperatura de minus 60 - minus 90 de grade, dupa ce este scos de la aceasta temperatura si ajunge la temperatura de plus 2 plus opt grade, are o stabilitate de 120 de ore, ceea ce inseamna circa 5 zile, durata transportului pana la centrul de vaccinare nu trebuie sa fie mai mare de 12 ore, a explicat Gheorghita, care a precizat ca intr-un flacon sunt cinci doze.Acesta a anuntat vineri ca in fiecare saptamana vor ajunge 140.000 - 150.000 de doze in Romania.Pe baza contractului semnat de Comisia Europeana cu BioNTtech/Pfizer, Romania poate accesa peste 10 milioane de doze de vaccin, arata un comunicat de presa al Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea imporiva COVID-19.In plus, in acest moment, Comisia Europeana urmareste dezvoltarea unui portofoliu divers de vaccinuri candidate pe platforme diferite, astfel incat sa creasca sansele de a avea mai multe vaccinuri disponibile, dupa autorizarea de punere pe piata acordata de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA).Potrivit sursei amintite, la inceputul lunii ianuarie, EMA urmeaza sa finalizeze evaluarea celui de-al doilea vaccin impotriva COVID-19, respectiv vaccinul dezvoltat de compania Moderna. Numarul de doze repartizat Romaniei din vaccinurile ce ar putea obtine recomandarea din partea EMA si autorizarea din partea Comisiei Europene va fi stabilit in aceeasi maniera in care s-a perfectat contractul cu primul producator al carui produs a trecut deja de aceste trepte.Pana in acest moment, Comisia Europeana a semnat contracte cu sase companii. In baza acestor contracte semnate si in functie de ce vaccinuri vor fi, in continuare, recomandate de catre EMA si autorizate de catre Comisia Europeana, Romania va putea accesa numarul de doze necesar pentru vaccinarea a 10,7 milioane de persoane, cu posibilitatea de suplimentare.CITESTE SI: