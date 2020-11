Povestea uneia dintre pacientele moarte in tragedia de la Spitalul Judetean Neamt. "Avea in grija 20 de copiii abandonati"

Tatiana Gavril a condus Fundatia Betesda din anul 1994, si a ingrijit sute de copii abandonati de parinti, conform aliantarenastereanationala.ro. In Casa Ray, Tatiana Gavril avea grija impreuna cu familia sa de 20 de copii."Am avut onoarea si binecuvantarea sa fiu crescuta de mama Tatiana Gavril, o mama care nu poate fi descrisa in cuvinte! Scumpa mama, ne vom revedea intr-o zi", a scris una din fetele crescute de Tatiana Gavril."O MAMA EROINA! Pacat, trist dar adevarat, am sperat ca TOTUL VA FI BINE si ca vei veni acasa, dar n-a fost asa. Pentru noi, cei care te-am cunoscut, vei ramane in inimile noastre tot MAMA TATIANA Tatiana Gavril... O MAMA ADEVARATA in adevaratul sens al cuvantului, O MAMA IUBITOARE, O MAMA LUPTATOARE, O MAMA HARNICA, O MAMA PRIETENOASA,O MAMA VESELA, O MAMA PRICEPUTA si multe, multe alte cuvinte se pot spune. SINCERE CONDOLEANTE FAMILIEI", e unul dintre mesajele postate de cei care au cunoscut-o.CITESTE SI: