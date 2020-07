Povesti rascolitoare ale pacientilor romani aflati in faza terminala a bolii. Cum a aparut ingrijirea paleativa in Romania

Graham Perolls, fondatorul HOSPICE-Casa Sperantei, fundatia care a ingrijit din 1992 incoace 35.000 de pacienti (adulti si copii) plus familiile lor, lucreaza de 35 de ani in domeniul ingrijirii paliative, dintre care de 28 si pentru Romania.In 1990, imediat dupa Revolutie, venit in vizita la niste prieteni din Brasov, Graham Perolls a descoperit ca pacientii romani in faze terminale ale bolii sunt trimisi sa moara acasa, fara a li se alina in vreun fel durerea, fara suport emotional, psihologic sau spiritual si a inteles cat de multa nevoie era de experienta lui intr-o tara care nici macar nu cunostea notiunea de paliatie.Intors acasa, a povestit despre asta administratorilor de la Hospice-ul lui din Marea Britanie si a inceput sa stranga bani pentru Romania.Doi ani mai tarziu a revenit in Brasov si a ridicat un centru educational unde se tineau cursuri (si inca se tin) care invatau personal medical despre tot ce inseamna ingrijire paliativa. Centrul a fost botezat dupa numele primului sau donator: Printesa Diana.Odata creat personalul medical instruit, HOSPICE HOME oferea gratuit ingrijire la domiciliu, bolnavilor aflati in faze terminale. Apoi, Graham a mai strans 1 milion de lire sterline in Anglia, cu care in 2002 a construit la Brasov, primul spital HOSPICE, din Romania.In Bucuresti a ajuns in 2006, pentru inceput tot cu serviciul HOME (ingrijire la domiciliu), iar in 2014 a fost deschis spitalul HOSPICE - Casa Sperantei, cu 33 de paturi (25 pentru adulti si 8 pentru copii).(care raman sub aripa fundatiei, trei ani dupa moartea celui drag) si, specialisti care apoi se intorc in comunitatile lor si aplica ce au invatat.Oriunde, in lumea civilizata, medicina functioneaza pe trei paliere: preventiv, curativ si paliativ. In Romania, paliatia tot nu exista in preocuparile sistemului de stat.In ianuarie 2019, un raport privind Evaluarea serviciilor de ingrijire paliativa din Romania, realizat pentru Banca Mondiala de catre Ministerul Sanatatii, cu sprijinul expertilor locali si internationali din domeniul paliatiei, avea sa dezvaluie o realitate cumplita aici:(public, privat sau ONG)Raportul pentru Banca Mondiala a facut si o trecere in revista a echipelor mobile de ingrijire paliativa la nivel de tara, subliniind ca numarul este foarte redus:Documentul subliniaza ca Romania este foarte slab reprezentata de serviciile de ingrijiri paliative in ambulatoriu: exista, 2 in judetul Brasov si unul in Bucuresti -si toate trei sunt oferite de HOSPICE Casa Sperantei.Raportul mai descoperea si ca in toata tara exista in total: 1 in judetul Arges, 1 in Dolj, 2 in Brasov si 1 in Bucuresti -Asadar, la 172.000 de pacienti, anual, care ar avea nevoie de ingrijiri paliative, sunt doar 5 centre de zi, 13 echipe mobile si 3 ambulatorii, care ofera aceasta ingrijire. Plus cele doua spitale ale HOSPICE.Pandemia a inrautatit si mai mult lucrurile.Fundatia HOSPICE este si in prezent cea mai mare fundatie din tara (doua spitale cu servicii integrate, Brasov si Bucuresti, echipe mobile, Fagaras si Zarnesti, centre zi si ambulatorii) care ofera gratuit servicii specializate de ingrijire paliativa, pentru pacienti diagnosticati cu boli incurabile.Anul trecut, HOSPICE a alinat suferintele a 4.000 de oameni (in 15.258 vizite domiciliu, 1.069 internari, 2404 sedinte consiliere psiho-emotionala, 8070 sedinte kinetoreapie, 6729 participari centrele de zi, 7912 interventii sociale).Anul acesta, desi cererea s-a dublat, HOSPICE nu poate primi, deocamdata, decat jumatate dintre pacienti, din cauza restrictiilor impuse de pandemie.Iar pacientii, cei mai multi dintre ei, sunt oameni care nu mai au timp, oameni care mor -si nu mor usor, se lupta cu dureri cumplite, cu escare, cu complicatii care nu pot fi gestionate acasa, pentru ca depasesc cu mult puterile unei familii. Spitalele ii externeaza cu verdictul "deasupra posibilitatilor medicale", iar ei se duc acasa si asteapta sa moara -unii, in singuratate deplina, altii, alaturi de familie, care va ramane traumatizata pentru totdeauna dupa aceasta experienta. Nimeni nu ar trebui sa traiasca asa ceva."Modul in care plecam de pe lume ar trebui sa fie la fel de important ca modul in care venim pe lume" - Mirela Nemtanu, director executiv HOSPICEPentru statul roman nu e.In raportul pentru Banca Mondiala, HOSPICE Casa Sperantei apare ca o picatura de alinare intr-un ocean de durere. Dar tot e mai mult decat nimic.Puteti dona pentru Hospice aici sau prin SMS (4 euro), la 8864, cu textul TIMP.