Prefectul de Olt, infectat cu COVID-19, se afla in stare grava la Spitalul Colentina

Florin Homorean a fost depistat cu coronavirus si s-a internat in 12 iulie la Spitalul Judetean din Slatina, desi era asimptomatic. Primele simptome au aparut in weekend.Medicii au decis sa il transfere la Spitalul Colentina din Capitala dupa ce starea acestuia s-a agravat.Surse medicale citate de TVR sustin ca Homorean are probleme de respiratie, in urma scaderii saturatiei, tuseste foarte mult si are o stare generala proasta.