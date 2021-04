Mesajul presedintelui Sanitas Bucuresti pentru Vlad Voiculescu dupa evacuarea spitalului Foisor: "Simt ca ai nevoie de sfatul meu"

"Opriti-va!!! Asa nu se mai poate! Domnule ministru... Pacienti, unii abia operati, mutati in miez de noapte... in Secolul 21!? Aproape toti cei o suta de pacienti care necesitau spitalizare sunt trimisi acasa!! Doar 12 transferati la alte spitale ?! Incerc sa inteleg cum se poate asa ceva intr-o tara membra a UE, NATO, o tara in care se presupune ca exista respect pentru pacient si drepturile sale... Sunt socat si nu inteleg cum este posibil sa asistam la astfel de scene grotesti si incredibile, care pun in situatii incredibile pacientii si personalul medical", a spus Husanu."Nu stiu cine a pregatit si coordonat o astfel de actiune. Cred ca este clar pentru toata lumea modul superficial si prost in care este gestionata aceasta criza sanitara de unii, era sa scriu oameni, vremelnic pusi in functii care le depasesc competenta si bunul simt. Sunt socat si trag un semnal de alarma in ultimul ceas. Ajunge! Solicit persoanelor cu decizie sa ia atitudine! Opriti-va, domnilor, si plecati acasa! Asa nu se mai poate!", a adaugat el.Presedintele Sanitas Bucuresti a revenit ulterior cu un al doilea mesaj in care ii cere ministrului Vlad Voiculescu sa demisioneze."Draga Vlad,Stiu ca ai o suta de consilieri (onorifici) dar de data asta simt ca ai nevoie de sfatul meu: DEMISIA!Un ministru ar trebui sa aiba grija de toti pacientii, de tot personalul medical iar tu nu esti capabil de nimic! ", a scris presedintele SANITAS pe pagina sa de Facebook Spitalul Foisor din Capitala va deveni unitate suport COVID, motiv pentru care toti cei peste o suta de pacienti au fost transferati, vineri noapte, la alte unitati medicale sau trimisi acasa.