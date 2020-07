Primaria Capitalei anunta deschiderea unitatii modulare construita in curtea Spitalului Victor Babes. In prima faza vor fi disponibile 100 din cele 500 de paturi

"Venim in sprijinul pacientilor infectati cu virusul Sars-Cov2 si deschidem spitalul modular edificat pe amplasamentul viitorului Spital Metropolitan din zona Pipera. In prima faza, vor fi disponibile 100 din cele 500 de paturi, care compun aceasta unitate medicala. Aici vor putea fi tratati pacientii cu forme usoare. Spitalul modular construit de noi ofera pacientilor conditii de cazare moderne, saloane cu 2 locuri, rezerve pentru o singura persoana, baie proprie, aer conditionat si wi-fi. In plus, spitalul beneficiaza are o sursa alternativa de electricitate si retea independenta de canalizare, conform normelor", a spus Gabriela Firea , potrivit unui comunicat de presa transmis de PMB.Potrivit acesteia, medicii care vor trata pacientii internati in aceasta unitate medicala provin de la spitalul Victor Babes, iar personalul mediu si auxiliar va fi solicitat de la celelalte spitale din subordinea Primariei Capitalei. In zilele urmatoare se vor incheia contracte pentru curatenie, deseuri biologice si catering. Spitalul se va deschide imediat dupa obtinerea avizului DSP Bucuresti.Primarul general a anuntat si ca va creste capacitatea paturilor ATI in spitalele administrate de Primaria Capitalei."Pana acum, cat timp spitalul Colentina a fost spital suport Covid, unitatea medicala a pus la dispozitie 31 paturi ATI, 14 dintre acestea fiind ocupate si acum. Dupa reintrarea Spitalului Colentina in circuitul medical normal, unde sunt tratati pacienti cu alte afectiuni, aceasta unitate medicala va suplimenta totusi sectia de terapie intensiva si va pune la dispozitie 6 paturi ATI pentru pacienti covid cu forme mai severe, la care se suprapun si alte afectiuni. Subliniez faptul ca acelasi personal medical existent in sectiile ATI va asigura asistenta medicala si pentru paturile suplimentare",a mai precizat Firea.Totodata, pacientii cu dubla patologie, afectiuni nefrologice si covid, tratati la Spitalul Carol Davila, au la dispozitie 10 paturi ATI. Pana luni la pranz in Bucuresti s-au confirmat 4.467 cazuri de coronavirus