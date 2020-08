Primaria Capitalei redeschide inscrierile in Proiectul FIV 2 "O sansa pentru cuplurile infertile", etapa 2020

"De Sfanta Maria, o veste aducatoare de speranta! Reluam inscrierile pentru FIV2 -"O sansa pentru cuplurile infertile" etapa 2020, cu 1.000 de locuri disponibile pentru stimulentul financiar de aproape 3.000 de euro. Pana acum s-au nascut 458 de copii, iar proiectele au o rata de succes peste media europeana, de 25%", se anunta in comunicatul primariei capitalei.Incepand de astazi, 15 august, ora 10:00, se reiau inscrierile in cadrul Proiectului FIV 2 - "O sansa pentru cuplurile infertile" - etapa 2020.Astfel, se redeschide aplicatia in care se pot inscrie cuplurile interesate. Toate informatiile privind conditiile si actele necesare, precum si aplicatia pentru inscrierea in proiect, sunt disponibile la adresa de Internet dedicata proiectului - http://fiv2.assmb.ro/ Prin acest proiect, Primaria Capitalei acorda cuplurilor sprijin financiar in valoare de aproape 13.800 lei, pentru servicii de fertilizare in vitro. Este vorba numai despre cuplurile care au recomandare medicala in acest sens, iar procedurile se deruleaza prin ASMMB."Suntem la a treia etapa de inscrieri in proiectul FIV, primele 2.000 de locuri din anii 2018-2019 au fost accesate rapid, ceea ce a aratat interesul extrem de ridicat. Rezultatele nu intarzie sa apara: deja 458 de copii s-au nascut in urma acestei forme de sprijin, iar aproape 400 de cupluri au devenit parinti. Este un proiect de suflet, intrucat pun mare pret pe familie si stiu tot ce simte o mama care viseaza sa isi stranga in brate copilasul mult dorit.Am initiat aceasta forma de sprijin pentru ca tot mai multi romani se confrunta cu probleme de fertilitate, iar procedurile FIV nu sunt decontate prin niciun program de sanatate. Astfel, este redusa semnificativ posibilitatea multor cupluri de a avea un copil. Proiectele FIV ale Primariei Capitalei au fost primele de acest fel din tara, finantate integral de o autoritate locala. Exemplul nostru este acum urmat si de alte administratii locale din tara", afirma Gabriela Firea Ea precizeaza ca inscrierile ar fi trebuit sa fie reluate la inceputul anului, insa "procedurile au fost suspendate in luna martie, la debutul pandemiei de COVID-19"Proiectul FIV 1 a fost demarat in anul 2018, cu 1.000 de locuri (dupa numai 6 luni au fost ocupate toate locurile din program), iar in anul urmator Primaria Capitalei a decis continuarea proiectului, prin aprobarea FIV2, prevazut a fi derulat in perioada 2019-2020 (cu cate 1.000 de locuri pe an).Proiectele sunt realizate impreuna cu specialistii de la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie "Dr. Panait Sirbu", unitate sanitara aflata in administrarea Primariei Capitalei, prin ASSMB.FIV 1 a avut un buget de circa 3 milioane de euro, iar FIV 2 beneficiaza de o finantare de 6 milioane de euro.Proiectul "O sansa pentru cuplurile infertile" - FIV 2 - a inceput in iunie 2019, iar locurile alocate exercitiului financiar 2019 au fost ocupate in mai putin de 5 luni.Sprijinul financiar se acorda numai daca ambii membri ai cuplului solicitant figureaza fara datorii la bugetul local, la momentul depunerii solicitarii.