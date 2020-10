Primii pacienti cu COVID-19 sunt internati de vineri la spitalul mobil de la Letcani, judetul Iasi. Unitatea primeste deocamdata doar pacienti cu forme usoare si medii

Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat ca in spitalul mobil de la Letcani sunt pregatite deocamdata 30 de paturi, pentru pacientii care nu prezinta forme grave ale bolii."Avem in momentul de fata pregatita o zona pentru 30 de paturi de confirmati cu forme usoare si medii. Avem si 24 de paturi de terapie intensiva. In zona ATI inca asteptam proba de functionare a statiilor de oxigen. Le-am pus in functiune, merg de ceva timp, dar vrem sa vedem ca si rezista. Terapie intensiva inseamna risc vital si trebuie sa mearga perfect. Asteptam sa vedem functionalitatea acestor statii. Ventilatoarele trebuie sa mearga, astazi (vineri - n.r.) nu vom avea internari la Terapie Intensiva", a spus medicul Carmen Dorobat.Ea a afirmat ca au fost obtinute toate autorizatiile necesare pentru unitatea mobila amplasata la marginea municipiului si ca a fost incheiat si contractul cu Casa de Asigurari Iasi pentru asigurarea finantarii.Spitalul mobil va functiona ca sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi.Deschiderea spitalului mobil de la Letcani a fost amanata de cateva ori, pe fondul unor controverse intre presedintele PSD al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, care a pierdut alegerile din 27 septembrie, si presedintele ales al institutiei, liberalul Costel Alexe Consiliul Judetean (CJ) Iasi a anuntat in urma cu cateva saptamani ca spitalul mobil de la Letcani, cu 250 de paturi, din care 103 de ATI, a primit autorizatia de functionare emisa de Directia de Sanatate Publica Iasi, la solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase.Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, declara, in 21 aprilie, ca a semnat contractul de achizitie a spitalului modular, castigatoarea licitatiei fiind compania SDI Global LLC din Turcia. Valoarea contractului este de 13,2 milioane de euro.