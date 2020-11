Probleme la instalatiile Spitalului Mobil de la Letcani. La minus 7 grade Celsius tevile ar putea sa inghete

"In ceea ce priveste instalatia de incalzire, am inteles de la o echipa tehnica care a fost aici la solicitarea DSP si Institutiei Prefectului, problema am inteles ca este la tevile care asigura aprovizionarea cu apa. De exemplu, nu ar rezista la temperaturi de minus 7 grade. Partea de canalizare, in ceea ce priveste inghetul, va avea probleme. Aparatele care asigura incalzirea inauntru nu vor functiona, ne-au spus expertii, la minus 7 grade. Aceste informatii le-am primit in urma unei evaluari facute impreuna cu DSP in urma cu ceva zile", a declarat managerul Spitalului de Boli Infectioase.Conform acesteia, problemele au fost descoperite dupa ce temperaturile au inceput sa scada iar la Spitalul Mobil, care este sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase, au fost adusi primii pacienti."Problemele au aparut pe masura ce noi am adus pacientii si cadrele medicale ne-au semnalat disfunctionalitati, din momentul in care persoanele au stat aici 24 de ore din 24. Aceste probleme le vezi atunci cand te muti in casa, atunci cand vezi pas cu pas ca pot aparea tot felul de dificultati. Noi am vazut asta in momentul in care cadrele medicale au venit aici pentru a lucra. Suntem contra cronometru din punct de vedere al factorului climatologic, pentru ca nu stim ce surprize ne asigura vremea si vrem sa facem spitalul functionabil pentru a nu avea probleme pe tot parcursul iernii. Ne bucuram ca am gasit deschidere la autoritatile locale", a spus Carmen Dorobat.Potrivit sursei citate, o alta problema cu care se confrunta noua unitate medicala este cea a asigurarii cu oxigen pentru pacientii infectati cu COVID-19 care sunt adusi la terapie intensiva."Dupa normele europene (spitalul - n.r.) trebuie sa aiba o solutie de rezerva. Am gasit aceasta solutie de rezerva, o statie cu butelii de oxigen. Urmeaza ca in perioada urmatoare sa fie amplasat un stocator de oxigen care va fi in masura sa aprovizioneze toate cele 48 de paturi de terapie intensiva. In momentul de fata avem patru pacienti la terapie intensiva", a declarat Carmen Dorobat.La randul sau, fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, cel care a facut achizitia Spitalului Mobil de la Letcani, sustine ca unitatea medicala nu ar trebui sa aiba probleme din punct de vedere tehnic in sezonul rece intrucat instalatiile sunt ingropate la o adancime de un metru."Sistemul de evacuare a apei, instalatia de canalizare si instalatia de incalzire a apei sunt ingropate la o adancime de un metru. Inainte de a se turna asfaltul s-au pus toate instalatiile de canalizare, de apa si pentru partea electrica. Acest spital are o instalatie proprie de tratare a apei", a declarat fostul presedinte al CJ Iasi.