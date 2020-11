Procurorii au stabilit locul din care s-a declansat incendiul la Piatra Neamt: "Vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale pentru expertizare"

Procurorii sustin ca au fost finalizate patru dintre necropsiile dispuse si a fost stabilit locul din care s-a declantat incendiulPrecizarile Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie:1. Au fost dispuse ordonantele de efectuare a necropsiei victimelor. Au fost finalizate patru dintre necropsiile dispuse. Procedura medico-legala corespunde patologiei pentru care au fost tratate victimele - cazuri tip Covid;2. In salonul incendiat a fost stabilit locul din care s-a declansat incendiul si vor fi ridicate dispozitive si echipamente medicale, in vederea expertizarii. Cercetarea locului faptei va continua in cursul zilei de 16 noiembrie;3. Au fost predate inscrisuri de catre reprezentantii Spitalului, urmand sa se analizeze daca acestea raspund problemelor din ancheta si in ce masura este necesar sa fie ridicate si alte inscrisuri;4. Au fost stabilite persoanele care vor fi audiate si au inceput audierile.O echipa formata din procurori de la Parchetul General, politisti si specialisti in investigarea incendiilor au demarat in dimineata zilei de duminica, 15 noiembrie, cercetarea la fata locului in cazul incendiului de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Ancheta este condusa de procurorul Marius Iacob de la Parchetul General, cel care s-a ocupat in trecut de cercetarile in cazul Colectiv sau de incendiul de la Maternitatea Giulesti.