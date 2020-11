Proiectul inedit al unor tineri IT-isti din Alba Iulia: un robot care va livra medicamente pacientilor cu COVID-19 internati in spital

Tinerii informaticieni lucreaza la un robot, o masa controlata de la distanta, cu care medicii vor putea trimite pastilele in saloanele pacientilor cu COVID-19, fara ca personalul medical sa mai intre in contact direct cu acestia."Povestea proiectului a inceput in luna august a acestui an, cand am descoperit programul Start ONG, finantat de Kaufland Romania si implementat de asociatia Act for Tomorrow. Avand in vedere domeniile vizate in cadrul acestui program: educatie, sanatate, mediu, social si cultura, am vazut oportunitatea de a ne incadra cu ideea noastra la domeniul "sanatate".Valoarea totala a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG fiind cel mai simplificat instrument de finantare comunitara destinat ONG-urilor tinere, institutiilor non-administrative si grupurilor informale/ de initiativa, iar avand in vedere ca asociatia noastra este un ONG infiintat anul trecut, deci relativ fara prea multa experienta, ni s-a parut oportunitatea potrivita de a inscrie si ideea noastra", au transmis reprezentantii Asociatiei XEO.Proiectul vine in ajutorul medicilor care se afla intr-o lupta continua cu virusul SARS-COV2. Robotul este gandit pentru a putea intra de unul singur in zone carantinate, fara a fi nevoie sa fie folosite echipamente de protectie de catre cadrele medicale. Angajatii spitalului vor putea controla de la distanta robotul, acesta transportand diferite bunuri (mancare, medicamente etc.) pacientilor infectati.Prin implementarea proiectului se pot creste sansele de protejare impotriva riscului de infectare iar prin promovarea ideii se poate determina o replicare in masa a solutiei. Scopul il reprezinta prevenirea raspandirii infectiei cu SARS-COV2 si cresterea nivelului de protejare al personalului medical implicat in tratarea pacientilor infectati cu acesta, prin preluarea unor actiuni repetitive ordinare, de catre un robot dedicat. Primul obiectiv specific este reprezentat de sustinerea luptei impotriva raspandirii infectiei cu SARS-COV2, prin construirea si operationalizarea, intr-un interval de 2 luni, a unui robot pentru livrare tip masa catre persoane infectate, internate in sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.Un alt obiectiv specific il reprezinta crearea si dezvoltarea unui parteneriat pe termen lung in domeniul medical-robotica, prin stabilirea unei relatii de colaborare intre Asociatia Xeo si reprezentantii unitatii spitalicesti implicata in proiect.