Unul dintre medicii cu COVID-19 acuzati ca au fugit din spital: "Sunt numai inventii. Suntem in spital si facem tratament"

Medicul Rodica Dirnu, unul dintre cei trei medici acuzati de zadarnicirea combaterii bolilor, neaga toata intamplarea. Medicul a declarat ca totul este o inventie."Sunt numai inventii, da? Suntem in spital si facem tratament. Am fost in spital si sunt in spital", a spus Rodica Dirnu, potrivit Digi24 Doi dintre medicii acuzati ca au fugit din spital lucreaza la ATI, iar cel de-al treilea este gastroenterolog.Cei trei medici infectati cu coronavirus care au plecat din Spitalul Judetean din Targu Jiu s-au ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Ei erau internati de cateva zile la sectia de Boli Infectioase. Conducerea spitalului a demarat o ancheta