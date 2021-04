Cum a reactionat ruda unui pacient dupa ce i s-a permis, in premiera, accesul la ATI: "A iesit rapid, dupa cateva minute"

"Din fericire, legislatia care s-a schimbat permite ca apartinatorii care au persoane in stare grava la terapie Intensiva, inclusiv in sectiile COVID, sa poata sa-si viziteze persoanele apropiate.E un lucru bun, desi aduce multiple provocari. Pe de-o parte, triajul epidemiologic pe care apartinatorii sunt obligati sa-l faca dupa ce in prealabil au stabilit aceasta programare impreuna cu medicul care are grija de pacient, dupa care etapa de echipare care e supravegheata si vizita care cu siguranta aduce o emotie nu doar prin revederea dupa o perioada de timp a celui drag, ci si prin momentul pe care il parcurge persoana care este bolnava si este in Terapie Intensiva", a declarat medicul Betrice Mahle, la Digi 24 Managerul de la "Marius Nasta" a povestit ca ruda unui pacient internat la ATI a iesit dupa cateva minute transpirat pentru ca i se facuse rau, probabil din cauza emotiei de moment si a echipamentului de protectie incomod."Emotia momentului a fost importanta, dupa cateva minute din momentul in care a ajuns la ATI, a parasit sectia extrem de transpirat si emotionat, afirmand ca masca care ofera un grad de protectie ridicat fata de cea clasica i-a ingreunat respiratia. Echipamentul ingradeste miscarile, creeaza un disconfort termic, noi il simtim zi de zi, dar e important ca cei care ajung la cei dragi fie protejati. E un moment extrem de delicat", a mai aratat Beatrice Mahler, la Digi 24.