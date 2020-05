Reguli noi in starea de alerta pentru cine merge la spital - cum se face o consultatie sau o internare

Ziare.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a explicat exact ce s-a decis:"Se reia asigurarea asistentei medicale ambulatorie pentru cazurile care nu reprezinta urgenta si care nu au potential de agravare, cu conditia organizarii activitatii astfel incatsi, precum si activitatile de internare a pacientilor care nu sunt urgente medicale la nivelul unitatilor medicale non-COVID, cu, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacientilor internati".Asadar, cine are nevoie poate merge la spital cu programare prealabila pentru consultatie si internare, insa vizitele raman interzise.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a subliniat ca, desi au fost impuse unele masuri de relaxare, ramanem in pandemie de coronavirus, iar spitalele raman pregatite pentru primirea de noi cazuri, asa cum au fost ele organizate in timpul starii de urgenta."Ramanem intr-o pandemie, ramanem cu spitalele de Faza 1, Faza 2 si Suport COVID pregatite. Exista un moment al relaxarii care trebuie bine gestionat. Vom evalua aceasta relaxare la 14 zile. Evaluarea ne va da si masura continuarii cu alte relaxari sau interventia de a lua alte masuri, in cazul in care apar cazuri noi de infectare, cazuri noi la ATI sau decese", a declarat Tataru.Ministrul a mai spus ca un ordin privind deschiderea cabinetelor stomatologice, cu regulile de rigoare, va fi publicat in Monitorul Oficial si ca vor exista cabinete "special desemnate" care vor trata pacienti cu COVID-19.