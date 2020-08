Revolta medicului Virgil Musta: "De pe litoralul Marii Negre vin extraordinar de multi contaminati. Pentru ca acolo nu se respecta nimic"

"Mai avem unul-doua locuri"

Medicul timisorean a dat exemplul litoralului, de unde ar proveni foarte multe cazuri noi, in contextul in care, in opinia medicului, acolo nu se respecta nicio regula."Ar trebui sa inchizi tot, aceste focare de contaminare, indiferent ca sunt restaurante, discoteci sau o plaja. Sunt unii pe care nu-i intereseaza. Se uita sa vada cat e amenda , vad ca nici nu e asa de mare, oricum castigul lor e mai mare si prefera sa plateasca. Nu ii intereseaza ca lumea se imbolnaveste.Cel mai grav e ca unii doresc ca lumea sa se imbolnaveasca. Sunt tot felul de razboaie politice in societatea noastra, stiu niste lucruri despre care nu vreau sa vorbesc. In toata aceasta nebuneala, nu credeam ca oamenii pot sa fie asa... cand sunt cinci sau zece pacienti, inteleg. Dar noi tot transmitem ca nu mai avem locuri, daca lumea nu intelege, ce pot sa spun? Din concediile facute in Romania vin foarte multi contaminati. De pe litoralul Marii Negre vin extraordinar de multi contaminati.Pentru ca acolo nu se respecta nimic. Lumea de acolo zice ca << astea-s prostii >> . Inteleg ca vrei sa te duci, dar sa ai putina responsabilitate, ai putina grija. Dar majoritatea pur si simplu se distreaza mai tare decat in ceilalti ani", a declarat Virgil Musta pentru Adevarul.ro Medicul si-a exprimat speranta ca bunul simt si constiinta oamenilor sa prevaleze, si ca prin respectarea normelor de siguranta sanitara, sa avem o scadere a numarului de imbolnaviri."Aveam speranta ca vor scadea cazurile, speram sa se vada niste efecte ale constiintei omului.E vorba de educatie. Daca ai fost educat sa ai grija de semenul tau, nu mai ai atat de multe frustrari. Daca ai fost educat sa fii egoist, sa nu te intereseze decat propria persoana, atunci actionezi in consecinta. Aici educatia e de baza. Se si vede diferenta. In Germania, daca iti curge ulei din masina pe drum sau pe iarba te amendeaza de nu te vezi. Ati vazut sa se intample asa ceva la noi? Nu! Au mai multa grija de toate aspectele astea, sa nu spuneti ca fac referire numai la COVID", a mai declarat Musta.Mai avem unul-doua locuri, pentru ca mai dam drumul la cate unul care are analize bune si stare e buna. Dar imediat ne aduc altii. Sper sa mai primim un spatiu, intrun alt spital. Sa vedem unde. Intamplarea a facut ca am mai facut loc, am convins oamenii ca nu are rost sa stea in spital daca sunt forme usoare. Plus ca am avut posibilitatea sa trimitem la corturi, la spitalul de campanie militar. Altfel, eram deja blocati. La CFR e plin, dar ei au doar 25 de locuri", a mai precizat Virgil Musta.Timis este unul unul dintre judetele cele mai afectate de noul coronavirus . Aproape 2.000 de cazuri pozitive cu SARS-CoV-2 au fost semnalate de la inceputul pandemiei.Pana astazi, 17 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, fiind inregistrate 733 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2.