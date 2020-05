Salvati Copiii ofera spitalelor banii adunati prin mecanismul de redirectionare a 3,5% din impozitul pe venit

sustinator@salvaticopiii.ro

Pentru protejarea si spijinirea medicilor si a spitalelor, Salvati Copiii a decis sa puna la dispozitia acestora fondurile care vor fi colectate din redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venit, astfel incat fiecare contribuabil sa poata sustine nemijlocit intarirea capacitatii sistemului medical romanesc, aflat sub presiune in aceasta perioada critica.Anul trecut, fondurile colectate din redirectionarea unui procent din impozitul pe venit catre maternitatile din Romania, prin programul de combatere a mortalitatii infantile pe care Salvati Copiii il deruleaza de noua ani, au fost in valoare totala de 342.069 euro.Intr-o prima etapa, aceea a interventiei urgente, Organizatia Salvati Copiii a dotat prioritar spitalele cu echipamente de protectie pentru medici, in urmatoarele luni fiind vitala achizitia de aparatura medicala performanta, mai ales pentru sectiile de terapie neonatala, care ingrijesc nou-nascutii cei mai vulnerabili: prematurii si cei cu patologii complexe., iar acum totul este mult mai simplu! Intreaga procedura este online si dureaza 2 minute.Se completeaza Formularul 230 daca in 2019 au fost realizate venituri din salarii si pensii sau Declaratia Unica, daca in 2019 s-au obtinut venituri din alte surse (activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, drepturi de proprietate intelectuala etc.).Formularul poate fi trimis catre email, de unde va fi preluat si trimis catre administratia financiara aferenta.Mai multe detalii despre redirectionarea celor 3,5% din impozitul pe venit gasiti pe: https://www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza In data de 16 martie, Salvati Copiii Romania a creat Fondul de urgenta pentru echiparea spitalelor, astfel incat acestea sa poata gestiona cazurile de Covid-19 si pentru a proteja atat medicii, cat si pacientii.Organizatia a reusit sa identifice resurse financiare si furnizori de aparatura si echipamente medicala, astfel incat medicii sa primeasca cat mai rapid sprijinul cerut.In cele doua luni de stare de urgenta, au fost echipate 42 de unitati medicale si de ingrijire pacienti din 18 judete si Bucuresti (Bucuresti, Alba, Arad, Brasov, Botosani, Caras-Severin, Galati, Harghita, Hunedoara, Iasi, Mures, Neamt, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis si Vrancea), dupa cum urmeaza:20.05.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani: un laringoscop cu fibra optica, 25 de termometre no touch, echipamente de protectie (manusi, bonete, botosi, masti) si solutii de dezinfectat08.05.2020 - Maternitatea Polizu: 1.000 masti 3 straturi si 3 pliuri, 10.000 manusi, 210 halate impermeabile, 100 botosi lungi, 1.000 halate vizitatori, 15.000 tablete cloramina, 15 termomentre no touch8.05.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon": 50 masti FFP2, 25 combinezoane, o unitate de control completa pentru masa de reanimare8.05.2020 - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti: sonda convexa 8C-RS8.05.2020 - Maternitatea Cantacuzino: 38 combinezoane, manusi 8 cutii, 2.200 masti, 10 termometre no touch8.05.2020 - Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu: 15 termometre no touch8.05.2020 - Maternitatea Giulesti: 10 termometre no touch8.05.2020 - Spitalul Clinic Filantropia: 5 termometre no touch8.05.2020 - Spitalul Clinic Malaxa: 5 termometre no touch8.05.2020 - Centrul de Urgente Stomatologice pentru Copiii din Bucuresti: aparatNebulizare ULV Fogger Biospray, dezinfectant aer OXIDICE AIR b 5 l28.04.2020 - Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures: Echipamente de protectie (500 masti FFP2, 6.500 masti in trei straturi, 100 viziere, 10.000 manusi, 2.500 de halate de tip vizitator, 4.000 halate chirurgicale, 420 combinezoane de protectie, 50 de perechi de botosi lungi, 3.000 tablete de cloramina, 40 l dezinfectant Septol, 20 l detergent eco). Masina de spalat pardoseli-dezinfectat-aspirat BD 38/12 C Bp Pack. Masina de spalat pardoseli-dezinfectat-aspirat BD 43/25 C Bp Pack. Aspirator cu aburi care ofera curatare cu abur, dezinfectare, aspirare si uscare intr-o singura procedura. Sistem de ecografie portabil cu 2 traductoare, cu toate tehnologiile de scanare si procesare a informatiilor inglobate in interiorul traductorilor, cu posibilitatea de conectare la dispozitive Android.23.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani, Vrancea: 6.000 manusi23.04.2020 - Spitalul de Urgenta Petrosani, Hunedoara: 6.000 manusi23.04.2020 - Spitalul Municipal Falticeni, Suceava: 6.000 manusi23.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria: 6.000 manusi23.04.2020 - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti: 6.000 manusi14.04.2020 - Spitalul de Copii Brasov: un ventilator de suport respirator, un aparat de dezinfectat cu 50 l de dezinfectant, echipamente de protectie: 1.000 manusi, 500 botosi, 500 bonete, 200 masti, 50 viziere, dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora 25 l, 25 ochelari de protectie, 160 de halate impermeabile, 200 botosi tip cizma, 100 halate tip vizitator14.04.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta Arad: 2.000 masti, 100 viziere, 6.000 manusi, 300 combinezoane, 3.000 botosi, 3.000 bonete, dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora 100 l11.04.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni": repararea a 10 aparate de ventilatie Drager necesare sectiei de Anestezie Terapie Intensiva10.04.2020 - Spitalul Judetean Neamt: masina de spalat echipamente medici09.04.2020 - HOSPICE Casa Sperantei: echipamente de protectie - 2.000 manusi, 1.000 botosi, 1.000 bonete, 500 combinezoane, 2.500 masti, 100 viziere, 50 ochelari de protectie09.04.2020 - Spitalul Municipal Sebes, Alba: un incubator de transport si echipamente de protectie pentru medici: 2.500 manusi, 2.000 bonete, 2.00 botosi, 130 combinezoane, 400 masti, 100 viziere, dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora 25 l09.04.2020 - Spitalul de Urgenta Zalau, Salaj: doua injectomate, kituri de ventilatie si echipamente de protectie: 2.500 manusi, 2.000 botosi, 2.000 bonete, 130 combinezoane, 400 masti de protectie, 100 viziere, dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora 25 l08.04.2020 - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Aristide Serfioti" Galati: 3.000 masti08.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani: 2.000 masti01.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava: 1 ventilator de suport respirator, 4 injectomate si echipamente de protectie (4.400 manusi, 2.000 masti de protectie, 600 viziere, 300 combinezoane de protectie, 3.300 bonete, 3.300 botosi, 40 ochelari de protectie, 100 sort de protectie, 110 halate de vizitator, 30 tablete de cloramina si 375 kg de dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical si aeromicroflora)30.03.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu": 1 ventilator performant26.03.2020 - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti: 1 ventilator de suport respirator26.03.2020 - Maternitatea Cantacuzino din Bucuresti: 25 de kituri medicale de protectie26.03.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta Sibiu: 25 de kituri medicale de protectie26.03.2020 - Spitalul Judetean Resita: 25 de kituri medicale de protectie si 2.000 masti de protectie26.03.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani: 1 ventilator de suport respirator25.03.2020 - Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sfanta Parascheva, Iasi: materiale de protectie pentru personalul medical/pacienti, biocide pentru dezinfectare, kituri de reactivi pentru diagnosticare COVID 1923.03.2020 - Maternitatea Bucur din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan: 2 incubatoare, 1 ventilator performant si 25 de kituri de protectie17.03.2020 - Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu Bucuresti - sectia pediatrie (INSMC): startul lucrarilor de extindere, modernizare si utilarea compartimentului de Primiri Urgente copiiSpitalul de Copii Sfanta Maria Iasi - Oximetru Cerebral Non invaziv, Fore Sight EliteSpitalul Clinic Judetean de de Urgenta Clinica Obstetrica Ginecologie 2 Targu Mures: 100 combinezoaneSpitalul Municipal Campulung Moldovenesc Suceava: echipamente de protectieSpitalul Orasenesc Gura Humorului: echipamente de protectieSpitalul Municipal Radauti: echipamente de protectieCentrul de Tip Familial "Visatorii" din Comuna Fundu Moldovei: echipamente de protectieSpitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara: 4 porti de dezinfectie, 420 combinezoane de protectie, echipamente de protectieSpitalului Judetean Timis: ministatie de osmoza inversa pentru hemodializa aparat protabilMaternitatea Odobescu Timisoara: echipamente de protectieCentrul Medical "Cristian Serban" Buzias Timis: echipamente de protectie74 de cabinete de medicina de familie din judetul Suceava (orasul Suceava, Ilisesti, Dolhesti, Voitinel, Ciprian Porumbescu, Scheia, Patrauti, Moara, Bosanci, Adancata, Sf. Ilie, Salcea si Ostra): kituri de protectie si echipamente medicale, medicamente si produse de dezinfectie si igiena.5 cabinete de medicina de familie din Judetul Timis: echipamente de protectie, a atras atentia ca eforturile pentru intarirea sistemului medical trebuie accelerate, astfel incat medicii sa nu mai fie pusi in situatii de risc, pentru ei si pentru pacientii lor:Fondul de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical ramane deschis:, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Despre Organizatia Salvati Copiii: 30 de aniDe 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodata, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora. In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.