Scandal potolit cu mascatii in curtea Spitalului Judetean Ploiesti. Mai multe persoane au aruncat cu pietre in ambulante

In urma incidentului, politistii au aplicat cinci amenzi pentru tulburarea ordinii publice, zece sanctiuni la Legea privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si au intocmit un dosar penal pentru distrugere, dupa ce un tanar a aruncat cu o piatra intr-o o ambulanta Scandalul a izbucnit in jurul orei 20:30 in fata sediului principal al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, fiind provocat de rudele unui pacient."Politistii, impreuna cu jandarmi si reprezentati din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale s-au deplasat la fata locului, unde au constatat ca mai multe persoane, fiind apartinatori ai unui barbat de 54 de ani, internat la Spitalul Judetean de Urgenta, tulbura linistea si ordinea publica. De asemenea, un tanar ar fi aruncat cu o piatra in momentul manifestarilor si ar fi lovit una dintre ambulantele parcate in curtea spitalului", informeaza politia judeteana Prahova.In urma scandalului, politistii au aplicat cinci sanctiuni pentru tulburarea ordinii si linistii publice, zece amenzi in baza Legii 55/2020 in valoare de 15.000 de lei, pentru ca cei implicati in scandal nu purtau masti de protectie. In plus, oamenii legii au deschis si un dosar penal pentru comiterea infractiunii de distrugere."Cercetarile sunt continuate de catre politisti pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul si luarea masurilor legale in consecinta", transmite IPJ Prahova.