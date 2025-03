Scandalul dezinfectantilor: In ce spitale inca mai exista produse Hexi Pharma

Inspectia Sanitara de Stat a facut controale in spitalele din tara pentru a vedea in care se mai folosesc dezinfectanti de la Hexi Pharma. A gasit cateva produse de la aceasta firma in spitalele de urgenta din Arad, Craiova si Suceava, insa a spus ca in restul unitatilor medicale controlate nu se mai folosesc astfel de biocide.

In urma aparitiei in presa a unor suspiciuni de folosire a produselor Hexi Pharma in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, Inspectia Sanitara de Stat a dispus efectuarea unui control inopinat in toate unitatile sanitare publice din tara, a anuntat, marti, Ministerul Sanatatii, citat de News.ro.

La Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, flaconul care aparea pe o inregistrare video continea un produs ce nu era fabricat de Hexi Pharma, dar era cumparat de la aceasta firma, de aceea logo-ul companiei se gasea pe flacon, a aratat Ministerul Sanatatii, intr-un comunicat de presa.

La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, pe sectiile de Obstetrica-Ginecologie si ORL au fost gasite doua flacoane de produse Hexi Pharma desigilate, dar neutilizate. Ambele recipiente au fost ambalate, sigilate si scoase de pe sectii.

La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, controlul a relevat ca mai exista un numar redus de produse Hexi Pharma folosite in activitatea curenta. Motivul invocat a fost ca, pentru anumite produse biocide, nu a fost gasit un inlocuitor similar in stocul de la furnizori.

"Pentru a preveni aparitia de infectii nosocomiale in aceste conditii, Serviciul pentru Prevenirea si Controlul Infectiilor Nosocomiale din spital a luat masuri suplimentare de curatenie si autocontrol in toate zonele unde produsele s-au mai folosit", a mai precizat Ministerul Sanatatii.

Situatia in Capitala

In Bucuresti au fost controlate, pana in prezent, 11 spitale, si-a s-a constatat ca la niciunul dintre acestea nu se mai utilizeaza produse Hexi Pharma.

"Celelalte spitale din Bucuresti sunt in curs de controlare, operatiunea se intinde insa pe o durata mai mare data fiind amploarea controalelor care contin si alte tematici pe langa aceasta", a mentionat Ministerul Sanatatii.

In restul spitalelor din tara nu se folosesc produsele Hexi Pharma, potrivit concluziilor controalelor facute pana in prezent.

In 12 mai, Ministerul Sanatatii a recomandat suspendarea folosirii produselor Hexi Pharma - care erau diluate de pana la zece ori - orice utilizare dupa aceasta data fiind facuta pe raspunderea managementului spitalelor.

