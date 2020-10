Sectia de oftalmologie a Spitalului Judetean Alba, inchisa temporar dupa depistarea a doua cazuri de infectare cu COVID-19

Cele doua persoane erau acasa in momentul confirmarii infectarii, astfel se considera ca este vorba despre infectare comunitara, nu din spital, a precizat managerul spitalului, Diana Marza. Restul personalului sectiei a fost transferat in zona de izolare."Periodic mutam 14 asistente si 6 infirmiere, pentru a asigura asistenta in zona de izolare. Medicii de la Oftalmologie lucreaza cu garzi de acasa si se asigura continuitatea asistentei medicale in ambulatoriu si in UPU.Aveam putini pacienti, nu avea rost sa tinem blocat personal. ORL foloseste si paturile de la Oftalmologie in aceasta perioada. Nu am avut pacient confirmat pozitiv in spital, in acest context", a declarat managerul Diana Marza.Sectia de Oftalmologie va ramane inchisa timp de o saptamana.