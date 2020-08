Sefa DSP Bucuresti, dupa militarizarea conducerii institutiei: "N-au venit pe partea de impunere, ci pe partea de continuare a ceea ce noi am inceput"

"DSP Bucuresti se afla in coordonarea Ministerului Sanatatii, motiv pentru care Ministerul Sanatatii este si va ramane un partener de nadejde al DSP Bucuresti. Orice continuare a colaborarii noastre cu ministerul este binevenita", a declarat Oana Niculescu, potrivit Digi24.ro.Sursa citata a mai aratat ca noii coordonatori ai DSP Bucuresti "n-au venit pe partea de impunere, ci pe partea de continuare a ceea ce noi am inceput". "Adica, orice ajutor este binevenit", a mai spus sefa DSP Bucuresti.Potrivit digi24.ro , sefa DSP Bucuresti a mai declarat ca in urma detasarilor DSP face fata solicitarilor telefonice. "In acest moment, bineinteles ca facem fata, ne dorim foarte mult ca lucrurile sa functioneze foarte bine, dar trebuie sa fim realisti ca aceste lucruri nu se pot intampla de pe o zi pe alta", a mai declarat Oana Niculescu.