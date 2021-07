Șefa HR-ului din Spitalul Județean Timișoara, înscrisă la un concurs pentru un post de psiholog în cadrul spitalului. O subalternă i-a avizat dosarul

Potrivit sursei citate, Geanina Mihaela Bodislav s-a angajat la Spitalul Județean Timișoara în martie 2020. Potrivit CV-ului de pe Linkedin, a stat patru luni economist, iar în iunie 2020 a ajuns șefă la Personal. Este absolventă a Facultății de Științe Economice de la Universitatea de Vest din Timișoara din 2013, iar în 2014 a absolvit Facultatea de Psihologie la Universitatea Tibiscus. Aproape în același timp a făcut două facultăți, iar în anul 2016 a obținut un masterat în psihologie. Ea a mai încercat să se angajeze și la Poliția de Frontieră (în 2016 – n.r.), dar și la Penitenciarul Timișoara (un an mai târziu – n.r.) – pe un post de agent operativ, fiind respinsă la ultima probă, cea a interviului.Directorul Spitalului Județean Timișoara, Raul Pătrașcu, a declarat pentru tion.ro că Geanina Mihaela Bodislav a fost angajată inițial la Personal, iar după câteva luni a fost avansată pe postul de șef de birou. Pătrașcu a mai spus că RUNOS (Serviciul Resurse Umane, Normale, Organizare, Salarizare) nu are nicio treabă în organizarea concursurilor, comisiile fiind făcute la nivelul secțiilor.„RUNOS nu are nicio treabă în concursuri, numai în cele care sunt în cadrul compartimentului respectiv. Procedura este următoarea: șeful de secție face referat și cere să scoatem la concurs. Posturile scoase la concurs sunt în urma referatelor făcute de șefii de secție. Șeful de secție este președintele de comisie și își face o comisie, care nu are legătură cu RUNOS.Pentru postul de psiholog, din ce știu, sunt condiții mai aspre, în sensul în care trebuie să ai în comisie și psihologi din spital. Comisia respectivă preia dosarele, le verifică, cine le îndeplinește trece la următoarea etapă. Tot comisia, nu RUNOS, face subiectele de concurs pentru proba scrisă, corectează lucrările și dă notele. Șeful de secție își numește și comisia de contestații, care nu are nicio legătură cu RUNOS”, a explicat Raul Pătrașcu pentru tion.ro.