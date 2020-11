Sefii Spitalului Judetean Piatra Neamt: "Aparatura din sectia ATI in care s-a declansat incendiul era noua, cu o durata de folosire de aproximativ un an"

"Ca urmare a unor speculatii facute in spatiul public cu privire la motivele care au condus la provocarea incendiului din salonul ATI, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt explica faptul ca modificarile realizate in vederea extinderii sectiei de ATI pentru a putea prelua un numar mai mare de pacienti pozitivi nu au afectat in niciun fel activitatea din salonul unde s-a produs incendiul. Cele doua sectii ATI au aviz de la DSP cu privire la circuite. Zona in care s-a intervenit pentru extindere nu este functionala si se afla intr-o zona diferita fata de cea in care s-a produs incendiul. In acelasi timp, precizam faptul ca aparatura din sectia ATI in care s-a declansat incendiul era noua, cu o durata de folosire de aproximativ un an", a transmis conducerea SJU Neamt, intr-un comunicat de presa remis duminica News.ro.Sursa mentionata reaminteste "faptul ca o ancheta se afla in derulare si specialistii sunt cei care vor stabili cauzele producerii acestui incendiu "."Facem apel la reprezentantii institutiilor statului sa dea dovada de responsabilitate si sa incerce sa nu ofere variante care nu sunt reale si nu fac decat sa deruteze si mai mult opinia publica. Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt nu doreste sa intervina in niciun fel in politica editoriala a mass mediei, solicitand, totusi, pentru o corecta informare a cetatenilor, ca informatiile oferite sa fie insotite si de punctul de vedere al unitatii medicale", mai transmite sursa amintita.Zece pacienti au murit in urma unui incendiu care a izbucnit sambata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Alte sapte persoane, inclusiv medicul Ioan Catalin Denciu, care a incercat sa salveze bolnavii, au fost ranite.