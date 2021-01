Seful compartimentului Chirurgie al Spitalului Gherla a murit de COVID-19

Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Spitalului Municipal Gherla."Covidul nu alege! Cu adanca durere va aducem la cunostinta faptul ca azi a plecat dintre noi un coleg si un profesionist: dr.Shalash Abdel Rahman. Suntem indurerati. Noi am ales sa ne vaccinam impotriva COVID. Nu toti am avut aceasta sansa", au transmis reprezentantii spitalului din Gherla.CITESTE SI: BREAKING Decizie definitiva a Inaltei Curti: Mastile de protectie sunt obligatorii in spatiile deschise din judetul Constanta