Seful unei sectii de Medicina Interna a dezvaluit situatia pacientilor COVID de la Spitalul Campia Turzii: Sunt uitati, abandonati

Asa ca locuitorii din zona nu aveau cum sa afle de primul pacient cu Covid, diagnosticat de catre medicii din Campia in luna martie. Care a fost si primul pacient refuzat la Clinica de Boli Infectioase Cluj, pe motivul ca "nu se incadreaza in definitia de caz."Lehel Csergo, seful sectiei de Medicina Interna a Spitalului Municipal Campia-Turzii, sustine ca pacientii bolnavi de COVID sunt "practic abandonati" de autoritati "Nu au de unde sa stie oamenii ca in luna noiembrie pe sectia Medicina Interna au fost testati 360 de persoane, din care 253 au avut testul pozitiv.Dar cel mai grav, nimeni nu avea sa afle despre pacientii cu Covid "uitati " in spitalul din Campia Turzii. Sau poate "abandonati" este un termen mai potrivit.In timp ce un pacient cu domiciliul in Cluj-Napoca beneficia de tratament cu Remdesivir, Tocilizumab, plasma, terapie intensiva, cel din Campia Turzii nu a avut acces la aceste terapii.Chiar daca se stie ca fara aceste tratamente starea bolnavilor se poate agrava! "Nu avem locuri, mai sunati si maine!" Si noi am tot sunat, am trimis si SMS si email. Dar nu a fost suficient. 12 pacienti cu Covid au murit la Campia Turzii in perioada octombrie-noiembrie. Doua paciente au fost transferate la Cluj in ultima clipa, in stare critica, cu sanse minime de supravietuire.15-20 de pacienti cu Covid, toti dependenti de oxigen, toti cu tratament injectabil, perfuzii, multi cu pampers. 2-3 in stare grava, cu oxigen in flux mare administrat pe masca CPAP. Iar la toata aceasta suferinta 2 asistente si 2 infirmiere. Pretul platit a fost pe masura: 2 medici, 7 asistente, 1 brancardier, 2 infirmiere infectate cu SarsCov-2.Cine nu a imbracat combinezonul de protectie ca sa intre pe aceasta sectie Covid, nu are cum sa inteleaga cat s-a muncit acolo! Macar atat merita acesti oameni: sa se afle de munca si sacrificiul lor! Ca de recompensa materiala se pare ca nu poate fi vorba", a scris medicul pe profilul sau de Facebook