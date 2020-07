“Seful Spitalului Judetean Timisoara, despre moartea in ambulanta a gravidei diagnosticate cu COVID-19: "O simpla intubare facuta la timp ar fi salvat doua vieti omenesti"

Managerul sustine ca ca pacienta ar fi avut o saturatie de oxigen de 70%, adica mult sub limita obligativitatii intubarii, fiind un caz clasic de ATI. In acest caz, mai adauga medicul, o simpla intubare ar fi salvat atat viata femeii, cat si a copilului."Din informatiile noastre a fost descoperita in aceasta dimineata la raportul de garda de catre un epidemiolog din cadrul DSP Arad, caruia i s-a transmis ca acest caz ii depaseste. Acest lucru este halucinant avand in vedere ca pacienta ar fi avut o saturatie de oxigen de 70%, mult sub limita obligativitatii intubarii, fiind deci un caz clasic de ATI. Fiindca pacienta nu avea probleme ginecologice, daca ar fi ajuns la noi la timp, noi am fi internat-o direct pe sectia ATI pentru ca exact acolo se face managementul unui caz care se agraveaza. O simpla intubare facuta la timp ar fi ajutat la salvarea a doua vieti omenesti, dintre care a unui fat", a scris Raul Patrascu pe Facebook