Sentinta blanda pentru asistentul medical care a furat de la Floreasca 2.000 de masti si 6 bidoane cu dezinfectanti in plina pandemie

Marius Gigi Iosub a fost condamnat la un an si doua luni de inchisoare cu suspendare si trebuie sa presteze 120 de zile de munca neremunerata in folosului comunitatii in cadrul Primariei Mavrodin (Teleorman) sau in cadrul Primariei Buzescu (Teleorman).Barbatul este originar din Teleorman, dar locuieste in Bucuresti. El a cerut sa fie judecat in varianta simplificata, care presupune recunoasterea vinovatiei, pentru a beneficia de o reducere a pedepsei cu o treime. "Regret fapta", a spus acesta in ultimul cuvant.Procuorul de sedinta a solicitat instantei o pedeapsa cu inchisoarea orientata spre mediu pentru savarsirea infractiunii de furt Aceasta este pedeapsa primita de asistentul medical trimis in judecata pentru furt dupa ce, in timpul starii de urgenta, a furat de la Spitalul Floreasca din Capitala 2.000 de masti si sase bidoane cu dezinfectant. Ancheta in cazul furtului de masti si dezinfectanti de la Floreasca a fost deschisa in 30 martie dupa ce s-a descoperit ca 2.000 de masti cumparate cu trei zile inainte au disparut.In urma verificarilor pe camerele de supraveghere s-a descoperit ca un asistent medical SMURD , aflat in concediu medical, a mers la spital si, folosindu-se de cartela de acces, a intrat in zona in care erau depozitate materialele si a luat 2.000 de masti si sase bidoane de dezinfectant de 750 ml fiecare.In urma anchetei, asistentul a fost prins si retinut pentru 24 de ore, dar ulterior a fost lasat in libertate sub control judiciar. Pana sa fie prins de Politie, asistentul a reusit sa vanda mai multe cutii de masti la pretul de 100 de lei cutia.Audiat cu ocazia anchetei, asistentul medical a recunoscut acuzatiile, cu exceptia faptului ca a mers la spital special ca sa fure materiale medicale. Barbatul a declarat ca s-a dus la spital sa isi ia combinezonul ca sa il curete si atunci a hotarat sa fure si mastile.Declaratiile de martori si inregistrarile camerelor de supraveghere sunt probe cheie in acest caz., a aratat judecatorul.In aplicarea pedepsei, judecatorul i-a retinut asistentului medical ca circumstanta agravanta comiterea faptei in starea de urgenta., se arata in sentinta Judecatoriei Sectorului 1.Magistratii i-au interzi asistentului sa profeseze pe o perioada de trei ani intr-o unitate medicala privata sau publica."De asemenea, fata de natura si gravitatea infractiunii savarsite, de imprejurarile cauzei si de persoana inculpatului, instanta constata ca fapta savarsita demonstreaza o evidenta nedemnitate pentru desfasura activitate profesionala de orice natura, remunerata sau neremunerata, in cadrul unei unitati medicale publice sau private. In acest sens, contrar aparatorului inculpatului, instanta retine ca acesta s-a utilizat de functia avuta pentru a savarsi infractiunea in aceasta modalitate.Mai mult, instanta arata ca profesiile in domeniul medical trebuie sa se bucure de un inalt nivel de prestigiu si incredere publica or, sustragerea de catre inculpat, persoana chemata la a acorda ingrijire medicala, de materiale absolut esentiale pentru reducerea riscului de infectare in perioada unei pandemii internationale, reprezinta o actiune ce justifica pe deplin pedeapsa complementara, in ciuda dificultatilor pe care aceasta le va crea inculpatului in viitor," conchide Judecatoria Sectorului 1.Marius Gigi Iosub a contestat deja sentinta la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor.