Sibiu: Focar de COVID-19 la sectia de Hematologie a Spitalului Judetean. 4 cadre medicale si 10 pacienti infectati

"In urma datelor comunicate de Directia de Sanatate Publica Sibiu, in cadrul sectiei de Hematologie a SCJU a fost identificat un focar de infectie care in prezent are un numar de 10 cazuri pozitive din randul pacientilor si 4 membri ai personalului medical. Cei 4 membri ai personalului medical au fost confirmati pozitiv in urma testarii unui numar de 35 de cadre medicale care au fost contacte cu primii 5 pacienti pozitivi. Restul pacientilor pozitivi au facut parte din contactii primilor 5 pacienti pozitivi", a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan.Potrivit Prefecturii, in sectia de Hematologie s-a efectuat o dezinfectie terminala."In ceea ce priveste masurile luate, s-a efectuat o dezinfectie terminala in cadrul sectiei de Hematologie, s-a efectuat mai riguros triajul epidemiologic la intrarea in tura a cadrelor medicale si s-au pus in aplicare si pentru personalul sectiei procedurile planului de prevenirea a infectiilor COVID-19 din SCJU Sibiu si purtarea EPP complet in toate spatiile in care se afla pacienti non-COVID (uniforma de lucru, masca chirurgicala, viziera, manusi si halat de supra protectie)", a mai precizat Andreea Stefan.