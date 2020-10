Sibiu: Pacienti COVID-19, nevoiti sa astepte in curtea Spitalului Judetean din cauza crizei de spatii si a medicilor infectionisti

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) are doar doi medici infectionisti, fiind necesari inca trei, si asteapta constituirea unei comisii care sa aprobe darea in folosinta a unor saloane in containere destinate special pacientilor COVID-19, care stau goale si nefolosite, in timp ce pacientii confirmati asteapta in frig ca sa fie consultati si sa li se faca analize, potrivit directorului institutiei, Liliana Coldea."Din pacate, avem, in ultima perioada, o crestere a numarului de cazuri COVID-19 pozitive, ceea ce a dus la aparitia acestor situatii neplacute, care au fost relatate si traite din pacate, de acesti pacienti. In prezent avem o criza de spatii, in conditiile in care noi trebuie sa asiguram si protectia zonelor verzi din spital, pentru a nu fi expuse riscurilor de contaminare. Trebuie sa retinem ca in Unitatea de Primiri Urgente se gestioneaza atat urgentele majore, care sunt non-COVID, cat si urgentele, respectiv pacientii care sunt COVID-19 pozitivi. Am delimitat si avem doua spatii, respectiv structura modulara care a fost construita in spatele Unitatii de Primiri Urgente si inca un spatiu, care este in fata Unitatii de Primiri Urgente, ca sa delimitam cele doua categorii de pacienti, astfel incat sa nu intersecteze. (...) Deci, spatii suplimentare avem pe aceasta structura nou creata, dar totul depinde de anumite autoritati care trebuie sa ne desemneze niste membri in Comisia de receptie, pentru ca Comisia de receptie nu se face doar cu membri din cadrul spitalului", a declarat marti, in timpul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, directorul SCJU Sibiu.Potrivit Lilianei Coldea, un pacient care a fost anuntat de catre DSP ca este pozitiv COVID-19 poate fi consultat abia dupa ora 13,00 de un medic infectionist si asta dupa ce asteapta cateva ore inainte sa i se faca analizele de laborator si cele radiologice. Cei doi infectionisti consulta zilnic deja peste 100 de pacienti internati si alte zeci care vin sa fie spitalizati."In momentul in care pacientul COVID-19 este anuntat, este indrumat spre spital. Se prezinta in Serviciul de Urgenta. Se face aceasta fisa in UPU, dupa care urmeaza efectuarea investigatiilor de laborator si investigatii radiologice. Durata medie pentru investigatiile de laborator este de doua ore, iar investigatia radiologica si aceasta se face respectand circuitul si dupa fiecare pacient se face o dezinfectie si aici timpul de asteptare este crescut. (...) Dupa ce avem aceste rezultate de laborator si radiologice, urmeaza consultul de Boli Infectioase. Trebuie sa retinem un aspect: avem doi medici infectionisti in acest spital, care gestioneaza un numar de peste 100 de pacienti, care sunt internati, plus cazurile din Terapie Intensiva. Deci, practic, posibilitatea lor de a examina acesti pacienti este dupa ora 13,00, in principiu, avand in vedere ca sunt peste 112 internati in fiecare zi si pacienti care trebuie sa fie vazuti si, la Spitalul Judetean, ne ocupam de formele moderate si severe", a mai precizat Liliana Coldea.Conducerea SCJU Sibiu a solicitat DSP sa faca o programare a pacientilor COVID-19 care vin la spital si sa ajute in gasirea a trei medici infectionisti."Am trimis o adresa catre Directia de Sanatate Publica in ideea de a etapiza si a ajunge un anumit numar de pacienti COVID-19 la spital, astfel sa evitam aceasta aglomeratie si am propus o cifra de 10 persoane pe ora. (...) Am facut o solicitare catre Directia de Sanatate Publica de a ne sprijini cu inca trei medici cu specialitatea de Boli Infectioase", a adaugat Coldea.In replica, directorul DSP Sibiu, Gabriel Budescu, da vina pe managementul spitalului pentru situatie si sugereaza chiar demisia directorului."Directia de Sanatate Publica nu gestioneaza modul in a fi gestionate cazurile in Unitatea de Primiri Urgente. Spitalul Judetean trebuie sa rezolve aceasta problema. (...) Directia de Sanatate Publica nu poate sa faca o planificare, aici nu suntem intr-un aeroport . (...) Spitalul Judetean trebuie sa isi rezolve problemele in UPU, trebuie sa gaseasca spatii (...). A fost o explozie de cazuri, situatia este destul de delicata, sunt foarte multi pacienti care au nevoie de ajutor. (...) Am deschis anumite spitale , cum e Spitalul din Cisnadie unde sunt acum 50 de paturi si care au preluat nu numai cazurile simple, ci si cazurile medii. (...) Pacientii trebuie sa aiba o anumita rabdare, pentru ca acest consult se face in ordinea in care au venit si investigatii radiologice, de laborator. (...) Acea adresa pe care am primit-o am redirectionat-o, este acum la domnul Arafat. Daca domnul Arafat gaseste trei medici infectionisti in Romania in acest moment, unde situatia este aproape peste tot la fel, ar fi foarte bine. (...) Daca nu exista posibilitate sau nu exista vointa sau nu se poate, cei care conduc aceste spitale trebuie sa isi asume sau sa lase locul altora", a declarat Gabriel Budescu in cadrul aceleiasi sedinte.Dupa acest schimb de replici intre cei doi directori si confirmarea situatiei in care se afla pacientii COVID-19 care vin la Spitalul Judetean, prefectul Mircea Cretu a convocat de urgenta o noua sedinta, cu directorii DSP, ai Spitalului Judetean, ai Ambulantei si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, la ora 13,00, pentru gasirea unor solutii ca sa fie evitate cozile in aer liber, in frig, pentru bolnavii cu noul coronavirus