Sibiu: Un pacient cu COVID-19 s-a sinucis in spital. Este al doilea caz de acest fel

"In cursul noptii de 16 octombrie, in jurul orei 2,00, un barbat in varsta de 73 de ani, confirmat pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2, internat in cadrul unei unitati sanitare din Sibiu, s-a aruncat pe fereastra salonului situat la etajul I. Acesta a fost internat de urgenta pe sectia ATI, in stare foarte grava. In cursul zilei de astazi, barbatul a decedat. De asemenea, la nivelul Politiei Municipiului Sibiu, in urma sesizarii din oficiu, s-a deschis o ancheta penala care vizeaza stabilirea tuturor circumstantelor in care s-a produs incidentul in cauza", a precizat Prefectura Sibiu.Directorul Spitalului de Pneumoftiziologie, Cristian Roman, a confirmat ca pacientul era internat in acest spital.Este al doilea pacient cu COVID-19 internat in spital care se sinucide. In luna mai, un alt barbat pozitiv, aflat in tratament in Sectia de Boli Infectioase din Spitalul Clinic Judetean din Sibiu, s-a spanzurat in baia salonului.