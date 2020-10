Spitalele din Alba nu mai au paturi libere la ATI pentru pacientii adulti cu COVID-19. Mai sunt doar trei locuri la pediatrie

Alba inregistreaza o incidenta de 3,72 cazuri la mia de locuitori, fiind pe locul trei la nivel national dupa Cluj si Bucuresti. In total, in judetul Alba exista 46 de paturi libere pentru pacientii COVID-19. Spitalele au 258 de paturi destinate exclusiv pacientilor infectati cu noul coornavirus, in conditiile in sunt peste 2.700 de cazuri active.Potrivit alba24.ro, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia are in total 55 de paturi alocate COVID, dintre care 10 la Terapie Intensiva. Toate aceste paturi sunt in prezent ocupate.Spitalul Municipial Aiud are 39 de paturi (0 la ATI) din care 22 sunt libere. Spitalul Municipal Blaj are 46 de locuri pentru pacientii COVID-19, dintre care 8 sunt libere.In continuare, Spitalul Municipal Sebes are 42 de locuri in total, alocate pacientilor COVID. In afara de Spitalul Judetean Alba, unitatea medicala din Sebes este singura care mai are paturi la ATI, in cadrul sectiei de Pediatrie. Este vorba despre 3 locuri care sunt in prezent libere. De asemenea, spitalul mai are alte 7 locuri libere pentru pacienti cu coronavirus Spitalul Orasenesc Abrud are in total 30 de locuri, dintre care 6 sunt libere. Spitalul din orasul vecin, Campeni, nu are pacienti COVID (nici cel de boli cronice). Spitalul Orasenesc Cugir are 18 locuri alocate, dintre care doar 2 mai sunt libere. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud are 28 de locuri pentru pacientii COVID. Doar un singur loc mai este liber la aceasta unitate.In ultimele 24 de ore, in judetul Alba s-au inregistrat 146 de noi cazuri de COVID-19, potrivit datelor transmise miercuri de DSP. Numarul total de imbolnaviri de la inceputul pandemiei a ajuns la 4.528.De asemenea, au fost declarate vindecate 1.548 de persoane si au fost inregistrate 133 decese. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in judet a ajuns la 100.162.