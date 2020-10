Situatie critica la Spitalul Elias: 26 de angajati, depistati pozitiv cu noul coronavirus

De asemenea, a fost limitata activitatea sectiilor chirurgicale si a Unitatii de ingrijiri postoperatorii la preluarea urgentelor chirurgicale, in urma infectarii cu noul coronavirus a altor 15 angajati, informeaza un comunicat de presa al unitatii medicale."Ca urmare a depistarii mai multor cazuri de infectii SARS-CoV-2 in randul personalului medical, S.U.U. Elias adopta urmatoarele masuri: Se suspenda activitatea de internare a pacientilor in Sectia clinica de neurologie, unde au fost depistati pozitivi 11 angajati, pentru o perioada de 14 zile. Pacientii care sunt internati in prezent in sectie vor fi tratati pana la externare sau transferati, dupa caz. Se limiteaza activitatea sectiilor chirurgicale si a Unitatii de ingrijiri postoperatorii la preluarea urgentelor chirurgicale pana luni, 26 octombrie 2020, constatand prezenta noului coronavirus la 15 dintre angajati. Patologia chirurgicala care nu constituie urgenta va fi rezolvata in conditii de programare, dupa aceasta data", afirma sursa citata.Spitalul Universitar de Urgenta Elias precizeaza ca informatiile pot fi modificate in perioada urmatoare, avand in vedere ca anchetele epidemiologice sunt in curs si ca sunt asteptate rezultatele altor 64 teste.