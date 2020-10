Situatie critica la spitalul "Marius Nasta". Mahler: "Este medicina de front ce facem noi. Este un tsunami care a lovit sistemul de sanatate"

75 de pacienti, 72 de paturi

Trimisi la Chitila

"A zis ca nu ne putem vedea. La toata lumea de aici la fel le-a spus. Sunt oameni de la 03.00 noaptea, (...) Este o doamna asistenta cu un limbaj foarte intepat. Suntem vinovati ca suntem pozitivi. Pacat ca traim in Romania," spune una dintre paciente, intr-un reportaj Stirile TVR. Este unul dintre zecile de pacienti dusi cu ambulanta la Institutul "Marius Nasta" pentru a li se evalua starea, conform legii. Dupa aproape 3 ore, echipajul care o astepta ca sa o duca inapoi acasa a trebuit sa plece. Degeaba au cerut sa o vada specialistul.Intr-un final, un medic rezident i-a pus intrebari prin telefon si a trimis-o la radiografie.Femeia s-a temut sa stea pe holul spitalului unde sunt internati pacienti cu forme mult mai grave. A asteptat aproape 4 ore in frig. Trebuia sa primeasca si concediu medical. Spune ca medicul rezident care a evaluat-o telefonic a sfatuit-o sa isi cheme sotul sa o ia acasa, sa nu mai astepte ambulanta.Managerul institutului spune ca niciun pacient adus cu ambulanta nu a fost refuzat, dar sunt multi dintre cei pozitivi care vin singuri la evaluare si pot raspandi virusul. Zilnic, sunt peste 100 de oameni la usa si in weekend un singur medic de garda, iar urgentele din spital au prioritate.Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta": "Acest lucru se intampla pentru ca in acest moment in Institutulsunt 75 de pacienti internati pe 72 de paturi, pentru ca trei dintre pacienti stau intr-o zona de triaj pana cand vor avea un loc in sectie. Din acestia, 40 de pacienti sunt cu forme severe. (...) Am solicitat Ministerului Sanatatii a doua linie de garda pentru COVID. (...) Saptamana trecuta am facut solicitarea, in momentul in care a crescut foarte mult numarul de pacienti care s-au adresat Institutului. De o saptamana, se lucreaza intr-un ritm pe care nu ni l-am imaginat".Oficialii Ministerului Sanatatii spun ca maine se va lua o decizie la solicitarea institutului. Intre timp, se incearca amplasarea de corturi pentru evaluare.Cei asimptomatici sau cu forme usoare vor fi trimisi la Chitila pentru investigatii Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta": "Este medicina de front ce facem noi. Este un tsunami care a lovit sistemul de sanatate. (...) Evaluarea trebuie sa o faca medicul de familie foarte simplu la telefon. Sunt niste intrebari standard".Ministerul Sanatatii pregateste legislatia prin care evaluarea pacientilor asimptomatici sau cu forme usoare va fi alocata medicilor de familie.