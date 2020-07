Situatie disperata la Spitalul Judetean Ploiesti. Unitatea de Urgente nu mai face fata avalansei de persoane suspecte de Covid-19

Unii dintre ei asteapta pe holuri, pe scaune, chiar si 2 zile. Le este teama sa mearga acasa, teama sa nu-i imbolnaveasca pe cei dragi.Pana la concluzii certe, ei nu pot fi internati, iar in spital nu e loc in alte saloane pentru cazarea lor. Medicii de acolo cer solutii de urgenta, iar unitatea SMURD a inceput instalarea unui cort pentru acesti pacienti."Spitalul Judetean, salonul 14 COVID, igiena pana la Dumnezeu, dorm efectiv pe un pat cu un cearsaf de hartie, un pat care sta sa cada. Daca nu as avea scaunul in sprijin, ar cadea. Aici ar trebui sa dorm cu capul, se cunoaste scandura, aici o alta scandura. Totul deplorabil! Faianta pica de pe pereti, aici este deja picata, aici ar trebui sa dorm eu si in punguta acolo este si un mare gandac recolat de pe jos si se zice ca este proaspat dezinfectant. Vai de capul nostru!", este marturia unei paciente care a asteptat cateva ore pe scaun la UPU Ploiesti pentru a primi rezultatul testului de coronavirus "Suntem pe crestere cu Prahova, fiecare zi din ce in ce mai multe cazuri, pacientii se adreseaza acestei untiati, nu au unde merge mai departe in acest judet, e singurul loc unde pot veni cu simtpomatgologie acuta si suntem obligati sa ii tratam ca urgente si sa ii recoltam si asteptand chiar si 48 de ore pana la obtinrea rezultatului PCR", a declarat pentru Digi24, Violeta Tanase, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare.La Spitalul Judetean Ploiesti este un singur aparat de testare."Este un aparat de mici dimensiuni cu posibilitatea de a prelucra un singur test pe ora, ceea ce evident, nu acopera nunmarul de pacienti care se prezinta zilnic in UPU. In ultimele zile s-a aglomerat acest izolator, am incinerat pe cat posibil, sa le cream o oarecare izolare, sa nu se contamineze unul dupa altul, dar, intr-adevar spatiile sunt improprii. Le-am oferit aceasta posibilitate de a merge la domiciliu, de a astepta izolati la domiciliu rezultatul telefonic. Dar mai refuza, pentru ca multi dintre ei nu au posibilitatea sa ramana izolati si se tem pentru cei dragi", a precizat purtatorul de cuvant.Suspectii de COVID-19 ar trebui sa stea izolati, lucru imposibil. Cadrele medicale cer ajutor."Am apelat la ajutorul domnului colonel de la ISU, ne-a sprijinit instalarea unui cort din dotare. In curs de amenajare, dificil sa punem pacientii in acel cort. In acest moment sunt temperaturi foarte mari, cortul nu are posibilitatea de climatizare. Suntem in lucru cu aceasta varianta. O varianta mult mai corecta si mai omeneasca ar fi sa se desemeneaze un alt spital COVID in judet", a mai precizat Violeta Tanase