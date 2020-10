Situatie limita din cauza aglomerarii spitalelor. Familie din Alba Iulia, testata pozitiv cu coronavirus, plimbata doua zile intre unitati medicale

O tanara si cei doi parinti, confimati cu COVID-19, au fost tinuti ore intregi in ambulanta si au primit tratament abia la doua zile de la confirmarea testului.Intreaga poveste a fost relatata pentru alba24.ro de catre un prieten al familiei, Andrei G. Sambata, 26 septembrie, A. B, o tanara de 21 de ani din Alba Iulia, alaturi de mama si tatal ei, care au in jur de 50 de ani, au inceput sa aiba simptome ale infectarii cu COVID. Din acest motiv au mers si si-au facut testul la Spitalul Judetean din Alba Iulia.De sambata si pana la venirea rezultatului, luni, cei trei s-au autoizolat la domiciliu, insa se simteau rau. Rezultatul pozitiv pentru COVID-19 a venit luni in jurul orei 15.00 - 15.30 si a fost anuntat familiei de catre un angajat DSP Alba. Insa, potrivit unui apropiat al familiei, Andrei G., nu a venit nimeni timp de ore bune sa ii ia de acasa si sa ii duca la o unitate medicala.Timp de cateva ore, acestia au sunat de mai multe ori la 112 pentru a solicia o ambulanta, si chiar si prietenul familiei a sunat de la Bucuresti, la 112, pentru a solicita sa fie dusi la spital. In jurul orei 20.00, a ajuns o ambulanta la locuinta familiei, care i-a transportat pe cei trei la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia, insa acestia nu au fost dusi pe o sectie, ci au fost tinuti timp de aproape 2 ore in ambulanta, in curtea spitalului, a precizat Andrei G.Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, a precizat ca acestia au fost tinuti in ambulanta deoarece nu mai erau locuri pentru a fi adusi in unitatea medicala si evaluati. Cand un pacient este confirmat cu coronavirus, acesta este evaluat pentru i se afla starea, daca este asimptomatic, are simptome medii sau are nevoie urgenta de asistenta medicala de specialitate.Dupa doua ore in care au fost tinuti in ambulanta, medicii de la Alba Iulia au luat decizia de a-i trimite pe cei trei la Sebes. In jurul orei 22.00, au ajuns la Spitalul Municipal Sebes, dar unitatea medicala nu i-a internat pe cei trei. Dupa alte doua ore petrecute in ambulanta, cei trei au fost trimisi la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului din Sebes, unde au ajuns in jurul orei 24.00. Au fost internati, dar sustin ca nu au primit nici macar de mancare.Directorul DSP a declarat ca cei trei nu au putut fi internati la Spitalul Municipal Sebes deoarece toate paturile pentru pacientii COVID-19 erau ocupate. Marti dimineata, au fost vizitati de un doctor de la Sebes care a luat hotararea ca acestia sa faca un CT, dar la Sectia de Boli Infectioase nu exista aparatura necesara, asa ca au fost dusi la Spitalul Municipial Sebes. In urma CT-ului, s-a descoperit ca plamanii celor trei erau afectati de COVID 19.Dupa investigatiile de la Sebes, familia a fost transferata la spitalul din Blaj abia miercuri, 30 septembrie, in jurul orei 11.00, unde medicii au inceput sa le administreze tratament de specialitate. Starea de sanatate a celor trei s-a mai ameliorat dupa primirea tratamentului. Miercuri, in Alba, erau 193 persoane pozitive internate in unitati sanitare si un numar de 43 de locuri disponibile.Un nou focar de COVID-19 a fost depistat in Alba, la Centrul de Dializa din Alba Iulia, unde sunt 14 pacienti confirmati cu noul coronavirus, o situatie asemanatoare fiind inregistrata, aici, la inceputul lunii aprilie, atunci fiind depistati pozitiv si angajati.