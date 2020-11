Pacientii unui spital din Arges, evacuati din cauza unui miros intepator. Paznicul atacase cu spray lacrimogen o pisica

Potrivit stirileprotv.ro, 28 de pacienti ai spitalului din Stefanesti au fost evacuati, multi fiind scosi din saloane cu tot cu paturi sau carucioare. Sursa citata mai arata ca medicii au dispus evacuarea dupa ce in pavilionul in care erau internati pacientii s-a resimtit un miros intepatorPotrivit sursei amintite, dupa evacuarea unitatii medicale, unul dintre asistentii medicali le-a povestit celor din conducere ca l-a vazut pe paznic, angajat al Consiliului Judetean, dand cu sprayul lacrimogen din dotare dupa o pisica, exact in usa cladirii."Ulterior masuratorilor efectuate de catre echipajul CRBN nu s-a constatat a fi in interior scurgeri de gaze , se presupune ca a fost o descarcare de gaz lacrimogen al unui paznic", a declarat Ionut Tunaru, purtator de cuvant ISU Arges.Portarul nu a putut sa-si explice fapta, mai arata stirileprotv.ro