Spitalele din Cluj, pregatite sa preia pacienti cu COVID-19 din toata tara: "La nevoie, sigur ca vom fi solidari"

"Spitalul de Recuperare are experienta COVID pentru ca a mai gestionat pacienti in perioada anterioara, are circuitele epidemiologice functionale, personalul este pregatit sa primeasca pacienti COVID. Sigur, vom suplimenta acolo numarul de personal cu medici internisti, infectionisti, pneumologi, ca sa asiguram un flux de personal medical eficient acolo. Saloanele dispun de bai proprii, ceea ce este foarte important in cazul pacientilor COVID", a declarat prefectul de Cluj pentru rfi.ro Potrivit sursei citate, pentru inceput Spitalul de Recuperare din Cluj va prelua pacienti de la Spitalul de Boli Infectioase, dar la nevoie poate prelua pacienti de oriunde din tara. "Spitalul permite acest lucru, are infrastructura necesara, respectiv are aer comprimat si oxigen, in asa fel in care vom putea deschide una sau doua sectii acolo, la nevoie, pentru ca discutam de o problema, din acest punct de vedere, la nivel national, si exista posibilitatea sa trebuiasca sa primim pacienti de terapie intensiva la Cluj, din alte parti ale tarii. Nu exista, fizic infrastructura necesara - exista trei sau patru centre in tara care isi permit sa gestioneze sectii mai mari de terapie intensiva. Noi suntem unul dintre acestea. La nevoie, sigur ca vom fi solidari cu restul colegilor din tara", a mai declarat prefectul de Cluj.