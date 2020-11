Spitalele din judetul Hunedoara nu mai au locuri la ATI. Toate paturile, ocupate de pacientii COVID-19

"Nu mai sunt locuri la sectiile de ATI. Locurile care se elibereaza se ocupa imediat de catre un alt pacient care este in asteptarea unui pat la ATI. Nu raman libere nici macar o ora", a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al DSP Hunedoara, Delia Bada.In sectiile ATI din judetul Hunedoara sunt organizate 21 de paturi in sectiile ATI. Dintre acestea, noua locuri sunt la Spitalul Judetean de Urgenta Deva, sapte paturi sunt prevazute la Spitalul Municipal din Hunedoara, trei - la Spitalul Orasenesc din Hateg si doua paturi - la sectia ATI a Spitalului Municipal din Lupeni.In judetul Hunedoara erau active, vineri, 20 de focare de COVID-19, in care 333 de persoane confirmate pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2. Dintre acestea, 48 sunt angajati ai Spitalului Municipal din Hunedoara, de la sectiile de Cronici, UPU, Interne si ATI. De asemenea, 49 de persoane au fost testate pozitiv la Spitalul Judetean de Urgenta Deva si trei - la spitalul din Orastie.Incidenta cazurilor de COVID-19 in judetul Hunedoara a fost calculata la o valoare de 3,18 la o mie de locuitori. In ultimele 14 zile au fost consemnate 2.812 persoane infectate cu noul coronavirus , dintre care 364 au fost internate si 1.090 s-au aflat in izolare.CITESTE SI