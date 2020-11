Nicusor Dan: "Spitalele din subordinea Primariei Capitalei vor primi fonduri suplimentare pentru a putea trata pacientii COVID-19"

"Am fost azi, impreuna cu premierul Ludovic Orban , la mai multe spitale bucurestene, pentru a verifica conditiile de siguranta si pentru a identifica noi locuri in sectiile de terapie intensiva.Colaboram cu Ministerul Sanatatii in interesul pacientilor, iar spitalele din subordinea Primariei Capitalei vor primi fonduri suplimentare pentru a putea trata pacientii COVID-19, precum si pentru interventiile necesare cresterii gradului de protectie anti- incendiu Sunt constient de probleme si prioritati, incercam sa acoperim cat de repede se poate restantele din trecut.De altfel, la inceputul anului viitor mandatele managerilor spitalelor din subordinea PMB expira si intentionam sa organizam concursuri corecte si transparente pentru toate functiile de conducere.Totodata, trebuie sa fim recunoscatori personalului medical, pentru efortul urias pe care il face si sa il protejam cat putem de mult, mai ales protejandu-ne fiecare in fata acestei pandemii", a scris Nicusor Dan pe pagina sa de Facebook Citeste si: