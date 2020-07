Spitalul de Boli Cronice Cimpeni, unde cadrele medicale solicita demisia managerului, amendat cu 10.000 de lei de Directia de Sanatate Publica

"In urma controlului derulat luni, 13 iulie, de inspectorii DSP Alba la Spitalul de Boli Cronice Cimpeni, a fost aplicata o sanctiune unitatii in cuantum de 10.000 de lei pentru nerespectarea recomandarilor anterioare, si anume cea de instalare a 2 containere cu destinatia de izolator pentru gazduirea pacientilor, pana la comunicarea rezultatelor testelor privind identificarea noului coronavirus SARS-Cov2", a transmis, miercuri, DSP Alba.Reprezentantii institutiei sustin ca informatiile potrivit carora unul dintre medicii de la respectiva unitate spitaliceasca nu ar fi purtat echipament de protectie atunci cand a venit in contact cu un pacient pozitiv nu s-au confirmat. "Mentionam ca DSP Alba verifica doar aspectele care intra in sfera sa de competenta, nedorind sa fie angrenata in discutii de alta natura. De asemenea, reamintim ca Spitalul de Boli Cronice Cimpeni se afla in administrarea directa a autoritatilor locale", a afirmat directorul DSP, Alexandru Sinea.Luni, 13 iulie, medici, asistente si pacienti ai spitalului au organizat un protest in curtea unitatii medicale si au solicitat demisia managerului Constantin Bar si a directorului medical, Dumitru Corpodean pentru ca refuza sa redeschida institutia pentru internarea pacientilor.Medicul Horia Cristescu a afirmat ca pana la declararea starii de urgenta, Spitalul de Boli Cronice avea 60-70 de pacienti internati in fiecare luna. "Mi s-a luat dreptul la munca, lucrez in mod ilegal, in forta, fiind mereu bagat si scos din concediu de odihna. Toti cei pe care i-am consultat, am facut-o ilegal. Inclusiv pe mama domnului primar. Am facut demersuri la primarie si nu mi s-a raspuns in niciun fel. Toate plangerile care s-au facut in legatura cu comportamentul execrabil al domnului Bar, l-au lasat rece pe domnul primar", a spus medicul Horia Cristescu.