Spitalul de Boli Infectioase din Iasi mai are cel mult 12 paturi libere din cauza cresterii numarului de pacienti cu COVID-19

Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat, vineri, ca numarul de internari este in crestere de la zi la zi, unitatea functionand aproape de capacitatea maxima.Am transferat pacienti cu forme usoare si asimptomatici la Spitalul CFR , sperand ca in acest fel vom putea asigura locuri libere pentru pacientii confirmati pentru acest weekend. De la o garda la alta aveam si 30 de paturi libere,", a declarat medicul Carmen Dorobat.Ea a spus ca, la Terapie Intensiva, opt din cele noua paturi disponibile in spital sunt ocupate."Vom apela la colegii de la Spitalul de Neurochirurgie care au o zona de ATI special amenajata. Avand in vedere aceste cifre si avand in vedere semnalele trase de medicii din spitalele mari ale tarii, speram ca oamenii vor intelege sa respecte masurile de preventie, adica purtarea mastii in spatii inchise, spalatul pe maini cu apa si sapun si pastrarea distantei sociale", a precizat Dorobat.In judetul Iasi, pana vineri s-au inregistrat 807 cazuri de coronavirus In ultimele 24 de ore, la Iasi au fost confirmate 33 de noi cazuri, din totalul celor 320 inregistrate la nivel national.