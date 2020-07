Spitalul de campanie amplasat pe un stadion din Timisoara va fi functional de saptamana viitoare. Numarul mare de noi imbolnaviri a facut necesara operationalizarea acestuia

Reprezentantii Prefecturii Timis au transmis, vineri, ca spitalul de campanie va fi functional de saptamana viitoare."La solicitarea Institutiei Prefectului, s-a primit aprobarea pentru operationalizarea, la inceputul saptamanii viitoare, a Spitalului amplasat pe Stadionul CFR", transmit reprezentantii Prefecturii Timis.Inca din luna aprilie, pe Stadionul CFR din Timisoara a fost organizat un spital de campanie, dotat cu tot ce este necesar pentru ingrijirea bolnavilor de coronavirus. Astfel, atunci au fost organizate zona medicala si cea de izolare si carantinare. Aici au fost amplasate 52 de paturi pentru tratamentul cazurilor usoare si medii, dar si patru paturi ATI, pentru cazurile grave.Au fost facute racordurile la utilitati, iar toate corturile vor avea frigidere si televizoare. De asemenea, pentru personalul administrativ au fost deja livrate containere care vor fi folosite pentru birouri si farmacie.Operationalizarea spitalului de campanie de pe Stadionul CFR vine in contextul in care, in acest moment, Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara functioneaza la capacitate maxima, avand toate locurile de la Terapie Intensiva si cele dedicate bolnavilor de coronavirus ocupate.Din acest motiv, o parte dintre bolnavii care au ajus la Infectioase au fost transferati spre Spitalul suport CFR din Timisoara. De asemenea, bolnavi infectati cu SARS Cov 2 mai sunt internati si la Spitalul Municipal, la Spitalul de Psihiatrie din Gataia si la Spitalul din Lugoj.In total, de la inceputul pandemiei, in judetul Timis au fost raportate 693 de infectari cu COVID - 19 si 63 de decese.